Caminhão da Comlurb (RJ) foi ocupado por pessoas da comunidade do Complexo da Maré



Um caminhão da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) foi invadido por um grupo no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, no último sábado (21). Segundo informações da empresa, o motorista não teve tempo de reação, e a ação durou apenas alguns segundos.









Imagens que circulam pelas redes sociais mostram um grupo de homens em cima da caçamba do veículo. Alguns deles estavam com um objeto na mão que simulava um fuzil. O caminhão também é acompanhado por outras pessoas de moto.





O comando do 22º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Maré informou que não houve acionamento para o episódio. A unidade tomou conhecimento do ocorrido somente após o material ter sido compartilhado nas redes sociais. Após análise da filmagem, foi constatado que não havia armas de fogo envolvidas na ação.

A Comlurb e as autoridades locais continuam monitorando a situação e reforçam a importância da segurança dos trabalhadores e da comunidade. A empresa também solicita que qualquer informação adicional sobre o incidente seja reportada às autoridades competentes.