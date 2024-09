Entrevista com garotinha aconteceu há anos, mas só chegou ao público agora

Um trecho da série documental ‘Pra sempre Paquitas’, do Globoplay, viralizou nas redes sociais essa semana. O vídeo mostra uma criança revoltada por não ter conseguido entrar no teatro em que era realizado o ‘Xou da Xuxa’. Após uma pessoa ter aparecido dizendo ser a garota do meme, o roteirista do projeto fala sobre a situação.

É a primeira vez que vídeo do ‘Xou da Xuxa’ vai ao ar

A equipe da série documental já apostava que o trecho do povo-fala iria ser um sucesso. Paulo Mario Martins, roteirista do documentário, explicou à coluna "Play" de ‘O Globo’ que “a Ana Oliveira, pesquisadora de imagem, e o Ivo Filho, o diretor, logo falaram: "Precisamos emplacar esta garotinha (no documentário)". [...] Vimos a cena dezenas de vezes na ilha de edição. Era gargalhada toda hora. Parecia que estávamos assistindo pela primeira vez”.

Apesar de não ter sido o primeiro contato para a equipe, foi para o público, já que o material não chegou a ir ao ar, explicou Martins. Por ser uma fita bruta, não há identificação da menina. O vídeo foi gravado durante a comemoração do aniversário de dois anos do programa da Xuxa e havia muitas pessoas na porta do Teatro Fênix, complementou o roteirista.

Em determinado momento, a apresentadora do ‘Xou da Xuxa’ sai do local e sobe nas costas de um segurança para falar com os fãs. A reportagem sobre o momento foi transmitida, mas o trecho da menina revoltada foi descartado na época, explicou Paulo Mario Martins.

Mesmo sabendo que o corte seria um sucesso, a equipe da ‘Pra sempre Paquitas’ optou por não ir atrás da identidade da garota. Sobre isso, Martins explica que “a gente tinha um recorte muito específico das Paquitas. A história dela era com a Xuxa propriamente. A gente já tinha que dar conta de tanta gente... Seria abrir uma brecha no roteiro e desviar um pouco do nosso foco”.