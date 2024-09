Preta Gil, 50, chamou a atenção dos fãs nesta semana ao postar um vídeo do cantor O Kannalha dando comida em sua boca no hospital.





Destaque do Pagodão baiano





O Kannalha é o nome artístico de Danrlei Orrico. Sensação do pagodão baiano, é a voz de hits como "Fraquinha", "Nego Doce" e "Penetra" -esta última ganhou projeção nacional num remix com Pabllo Vittar e Pedro Sampaio.

Ele tem 27 anos. O músico fez aniversário na última terça-feira (17), e foi ao lhe desejar parabéns que Preta Gil divulgou o vídeo recebendo comida na boca. "Esse vídeo resume bem quem você é: cuidadoso, amoroso e muito gaiato!!! Obrigada por ser luz nas nossas vidas!", declarou-se.





Não foi a primeira vez que Preta Gil demonstrou seu carinho por ele. Em junho, O Kannalha postou uma foto no X que deixava em evidência um volume no calção. Preta brincou nos comentários: "E foi assim que eu esqueci meu ex". A frase é uma referência à letra de "Nego Doce": "Vem brincar com o nego doce, vou fazer de um jeito que tu vai esquecer teu ex".





Os rumores de relacionamento começaram durante o Carnaval. Em julho, Preta Gil descreveu a relação em entrevista ao jornalista Leo Dias: "Não colocamos rótulos justamente por isso. É uma relação amorosa e afetiva, em que nós nos conectamos, nos conhecemos e nos ajudamos. Ele é um cara muito especial, mesmo".





"A gente não é namorado. Eu sou livre para viver o que eu quiser, e ele também, mas a gente se ama muito", disse Preta Gil.





Uma ex-namorada já o acusou de tê-la traído com Pabllo Vittar. Em agosto de 2023, Quele Souza, ex de Danrlei, escreveu em suas redes sociais: "Ficou um ano me adulando para eu dar uma chance a ele. Aí, quando eu dou, ele vai lá e me troca por alguém que disse que ajudaria a ter fama nacional. Eu tentei terminar com ele no começo, ele dizia que não, que queria casar comigo. Aí, depois, me deixou quase depressiva para ir atrás de vocês sabem quem".





O músico negou as acusações e disse que sua relação com Pabllo é profissional. "As manifestações faladas na mídia são fruto do puro preconceito de quem está falando e partem, infelizmente, da crença de que quem está por perto de alguém LGBTQIAPN+ está, necessariamente, se relacionando amorosamente ou sexualmente com essa pessoa", disse em nota.