Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (6) para desabafar sobre o fim polêmico do casamento com a cantora e sobre as revelações feitas por ela em seu novo livro de memórias. Em uma série de stories no Instagram, Godoy manifestou sua insatisfação ao ser questionado se havia lido a obra da filha de Gilberto Gil, na qual ela menciona o término do relacionamento e a infidelidade que teria ocorrido enquanto ela lutava contra o câncer.





Em seu desabafo, Rodrigo foi categórico ao afirmar que não tem interesse em ler o livro, mas insinuou que já sabe como sua história será contada. “Não li, não lerei, porém tenho certeza de como vão estar escritas as coisas quando chegar na minha parte, porque usa muito as minhas palavras pra dar ênfase, peso e gravidade sobre o assunto que quer dizer”, declarou.





Godoy também aproveitou a oportunidade para alfinetar Preta, sugerindo que ela teria escolhido omitir certos detalhes de seu relato. “Ela também é muito bem assessorada, e sei também que vai passar superficialmente por cima de assuntos que não quer dar importância porque não é interessante”, disse ele.





O ex-marido da cantora revelou ainda que foi procurado por editoras interessadas em publicar sua versão dos fatos, e não descartou a possibilidade de aceitar a oferta. “Talvez seja um mal necessário, espero que leiam porque a história toda é muito mais profunda do que esse resumo de que ‘o macho escroto fez isso e aquilo’.”





Em um dos pontos mais contundentes de sua manifestação, Rodrigo afirmou que Preta teria feito ameaças a ele após o término do casamento. “Sempre deixou muito claro que iria fazer de tudo pra f*der minha vida e tá cumprindo o prometido em toda oportunidade que tem. Tô quietinho na minha há um bom tempo, nunca falei nada, nunca fui a lugar nenhum.”





Ameaça de exposição





Rodrigo ainda insinuou que poderia expor outras figuras públicas, caso decidisse falar abertamente sobre o que sabe. “Também posso abrir minha boquinha para falar dos outros, inclusive de um monte de amizade que me crucificou, um monte de gente que tem telhado de vidro e memória curta, um bando de hipócrita. Se abrir minha boca para falar dos outros, a casa de uma galera cai. É de um monte de coisa, não é só de relacionamento, não.”





Enquanto isso, Preta Gil segue promovendo seu livro, no qual aborda a traição de Godoy e outros aspectos pessoais de sua vida, incluindo sua batalha contra o câncer. O relato sincero da cantora tem gerado debates nas redes sociais e trouxe à tona novamente as tensões em torno do fim de seu casamento de nove anos com Rodrigo Godoy.