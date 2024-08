Com um formato original, a TV Globo estreou, nessa terça-feira (13/8), seu novo reality, o “Estrela da casa”. A atração comandada por Ana Clara Lima promete mesclar uma competição musical e a dinâmica de convivência para descobrir o novo astro da música brasileira.





Durante 50 dias de confinamento, os 14 participantes enfrentam provas, festas, romances, estratégias e batalhas musicais. O formato mistura dois programas já conhecidos do público: o BBB e o The Voice. A seguir, entenda mais do programa.





Qual é o prêmio?

Os participantes disputam o prêmio de R$ 500 mil em dinheiro, além de um contrato com a Universal Music e uma turnê pelo país.





Como votar

O modelo de votação do reality será o mesmo do BBB: uma média entre o voto da torcida e voto único, usando o CPF.

Onde assistir

O "Estrela da Casa" será exibido sete dias por semana na TV Globo. De segunda a sábado, após "Renascer" e aos domingos, após o "Fantástico". Além de transmissão 24 horas pelo GloboPlay e atrações extras no Multishow e Gshow.

Hitmaker

Toda semana, os participantes divulgam um singles nas plataformas de áudio e, no domingo, quem tiver mais reproduções é eleito o Hitmaker da Semana. Esse participante ganha uma vaga para se apresentar ao vivo, na dinâmica de terça-feira, além de um mimo dos fãs.

Estrela da Semana

Uma espécie de líder da casa, a Estrela da Semana é definida por meio da Prova da Estrela, que ocorre em duas etapas. Durante o dia, profissionais do mercado musical propõem um desafio em grupo. À noite, no programa ao vivo, quem se destacou na primeira etapa se apresenta ao vivo. O escolhido ganha imunidade, uma vaga na apresentação ao vivo na dinâmica de terça-feira e o direito de indicar dois oponentes para a batalha, que é uma espécie de “paredão”.

Dono do palco

Os participantes passam por uma prova de confinamento, o que inclui a prova de resistência. O vencedor ganha o direito de participar da apresentação de terça-feira, imunidade e o direito de indicar um oponente para a batalha.





Participantes de 'Estrela da Casa' Reprodução / TV Globo

Dinâmica semanal

Segunda-feira - Jam Session

Assim como no BBB, o “Estrela da casa” tem uma série de atividades que serão realizadas durante os dias da semana. Às segundas-feiras, os concorrentes recebem a visita de um artista renomado na casa, com quem podem trocar experiências e pedir direcionamentos de carreira. No dia, também acontecem as jam sessions, que são as apresentações musicais entre os participantes e o convidado.

À noite, durante o programa ao vivo, o artista visitante faz um show para os participantes e para o público.





Terça-feira - Festival e eliminação

Também semelhante à dinâmica do BBB, um confinado deixa a casa toda terça-feira. Mas com algumas diferenças do maior reality do país. A noite começa com o “Festival”, uma apresentação para arrebatar o público. Participam do show a Estrela da Semana, o Dono do Palco e o Hitmaker, além dos três participantes que estiverem na "batalha", uma espécie de paredão. São os últimos que serão votados pelo público, durante as apresentações.





Vale lembrar que o voto é para salvar o participante. Quem for menos votado deixa o programa.





Quarta-feira - lançamento e Hitmaker

Toda semana, os participantes lançam singles nas plataformas de áudio. As canções foram gravadas antes da entrada na casa. Cada um dos cantores precisa se apresentar e defender seu novo trabalho.





Quem tiver mais streams nas plataformas ganha o título de Hitmaker da casa. Ou seja, aqui o público não vota, mas ajuda a escolher o participante.

Quinta-feira - Estrela da Semana

Em uma espécie de prova do líder, os participantes tentam convencer especialistas do mercado musical de seu talento. A primeira etapa é em grupo. A segunda, individual e ao vivo. O vencedor se torna Estrela da Semana.





Além da imunidade, esse participante garante vaga para se apresentar no festival e também tem direito a participar do show do artista convidado da semana (que acontece às segundas). Por fim, ele indica dois concorrentes para a batalha.

Sexta-feira - duelo

Os dois indicados para a batalha se enfrentam em um duelo musical para escapar do festival e da eliminação. Os candidatos se apresentam ao vivo e o público escolhe, no mesmo dia, quem vai salvar. Após o resultado, rola a festa da semana.

Sábado - Dono do Palco

Os participantes disputam o título de Dono do Palco, que garante imunidade e vaga para se apresentar no festival. Além de poder indicar um oponente para a eliminação, sem direito à segunda chance.





Para conquistar o título, os participantes enfrentam uma prova em que "todo tipo de habilidade de um bom competidor de confinamento pode ser testado", o que pode incluir provas de sorte e resistência.

Domingo - votação

Os participantes fazem uma votação aberta para mandar alguém direto à batalha, junto com os indicados pela Estrela da Semana e o Dono do Palco. É também o dia em que é revelado quem é o hitmaker da semana.