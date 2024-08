De 11 a 15 de setembro, o Grupo Corpo vai reapresentar as coreografias “O corpo” (2000), com trilha de Arnaldo Antunes, e “Benguelê” (1998), com música de João Bosco, no Grande Teatro Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro).

Ingressos estão à venda na bilheteria da casa e na plataforma on-line Eventim. Inteira: R$ 220 (plateia 1 central), R$ 160 (plateia 1 lateral), R$ 200 (plateia 2 central), R$ 160 (plateia 2 lateral), R$ 100 (plateia superior, filas ABC) e R$ 40 (plateia superior, filas D, E, F, G, H, I e J). Meia-entrada na forma da lei.



Confira trechos de "Benguelê":