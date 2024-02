Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, está desempregado desde que terminou o casamento com a cantora no ano passado. Contudo, há alguns meses ele entrou para a plataforma de conteúdo adulto, só que, apesar de prometer "nudes", ele vem entregando venda de sapatos usados.

O perfil do personal trainer na plataforma cobra R$ 50 aos assinantes. Acontece que, além de não entregar conteúdos íntimos, Rodrigo Godoy só publica foto de cueca, mostrando as pernas ou fumando maconha e isso tem gerado revolta do público.

Pra piorar a situação, os fãs revelaram que agora o personal trainer está anunciando a venda de objetos pessoais em desuso, como por exemplo, vendendo seu sapato usado. Na web, os internautas estão detonando Rodrigo. "Acho chiquíssimo quando a lei do retorno vem a galope", escreveu. "Esperar o que de quem enganou a Preta Gil?", disparou outro fã da cantora.

Além da propaganda enganosa, Rodrigo Godoy revelou se está solteiro ou não. "Sem dúvidas, o que mais me perguntam na caixinha é 'tá solteiro?' É muita gente perguntando a mesma coisa. Então, já que perguntam tanto e pra pararem de perguntarem tanto, a resposta é 'não estou'", afirmou sem revelar a identidade da nova companheira.

Relembre

Preta Gil anunciou a separação com Rodrigo Godoy em maio de 2023, durante seu tratamento contra o câncer. A oficialização do término foi logo depois que veio à tona que o personal estava traindo ela com a sua estilista, Ingrid Lima. Depois da divulgação, a cantora comentou sobre a traição dos dois meses depois e detonou o ex-companheiro nas redes sociais.