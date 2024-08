A cantora Preta Gil revelou neste domingo (25) que o câncer, anteriormente tratado, voltou em quatro locais diferentes do corpo. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Preta explicou que a doença retornou nos linfonodos, no peritônio e no ureter. A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023, passou por uma cirurgia e foi considerada curada após o tratamento.

A filha de Gilberto Gil revelou ainda que descobriu o retorno da doença durante exames de rotina realizados na última quinta-feira (22). “Eu estava indo muito bem na minha reabilitação, mas, infelizmente, o câncer voltou”, disse a cantora. Ela já iniciou um novo ciclo de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e permanece confiante na recuperação.









A notícia abalou fãs e amigos, que enviaram mensagens de apoio e solidariedade. Preta Gil agradeceu o carinho e pediu que continuem rezando por ela. “Estou com a cabeça boa e cheia de vontade de viver”, afirmou.