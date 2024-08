A atriz Jenna Ortega, protagonista de ‘Wandinha’, contou que deletou sua conta no X, antigo Twitter, após se deparar com imagens pornográficas de si mesma, criadas por inteligência artificial. A jovem de 21 anos revelou, em entrevista ao The New York Times, que as fotos falsas foram geradas quando ela ainda era adolescente.





"Acabei excluindo [a conta] há cerca de dois ou três anos. Foi nojento e me fez sentir mal. Me fez sentir desconfortável. Deletei porque não conseguia dizer nada sem ver algo assim. Então, um dia eu simplesmente acordei e pensei: 'Ah, não preciso mais disso'. Então eu abandonei”, contou.





A estrela integra o elenco de ‘Beetlejuice 2’ e começou a carreira aos 9 anos. Segundo a atriz, ela tinha 12 anos quando recebeu uma mensagem de um fã no Twitter com conteúdo sexual. "Uma das primeiras mensagens que recebi, quando tinha 12 anos, foi uma foto não desejada de genitais de um homem. E isso foi só o começo", afirmou.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Ortega tinha o perfil na rede social após ser instruída a manter a presença on-line por conta da carreira. "Eu tinha essa conta porque me disseram que deveria. Mas eu gostava de ter 14 anos e uma conta que 'me disseram para ter' e ver imagens editadas minhas quando ainda era criança? Não. Erra terrível, corrupto e errado", desabafou.



A foto que foi a gota d’água e fez Jenna encerrar seu perfil foi criada com inteligência artificial. A atriz fez uma reflexão sobre o dano da tecnologia. “Eu odeio IA. Quer dizer, ela pode ser usada para coisas incríveis. Vi algo outro dia que diziam que a inteligência artificial era capaz de detectar câncer de mama quatro anos antes de progredir. Isso é lindo. Vamos manter isso”, declarou à publicação.