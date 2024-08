Nano Vianna foi atração de sexta-feira (23/8) durante a classificatória do Fenac em Coqueiral, no Sul de Minas

A quinta etapa classificatória do 54º Festival Nacional da Canção (Fenac) foi realizada na cidade de Coqueiral, no Sul de Minas, na sexta-feira e sábado (23 e 24/8). Das 20 músicas apresentadas, cinco participarão das semifinais marcadas para 5 e 6 de setembro, em Boa Esperança.

Como já é tradição, Boa Esperança também receberá a finalíssima no feriado de 7 de setembro. Este ano, o festival vai distribuir R$ 240 mil em prêmios.

Em Coqueiral, classificou-se “Nas águas do Tocantins”, de Lucas Madi, interpretada pelo próprio autor. Esta canção, que participou da modalidade on-line, foi enviada de Toulouse, na França.



Defendida por Bruna Marliére, outra escolha do júri foi “10 de janeiro”, assinada por Thiago Pável, de São João Nepomuceno (MG). Também se classificou “Tudo o que ainda há para sentir”, de David Mour, cantor e compositor de Londrina (PR).



Nobat, compositor de Belo Horizonte, emplacou “Desculpa”, interpretada por ele e Caju. Outra canção aprovada pelo júri foi “Insanos”, de Robertho Ázis, na voz de Deia Silva, representante da cidade fluminense de Três Rios.



Durante a etapa em Coqueiral, dois shows animaram o público que compareceu à Praça Sete de Setembro. Na sexta-feira (23/8), Nano Vianna subiu ao palco. No sábado (24/8), foi a vez do cantor e compositor Paulo Ricardo, ídolo do rock nacional nos anos 1980. Ele liderou a banda RPM e é autor dos hits “Olhar 43”, “Louras geladas” e “A cruz e a espada”.

Flausino & Sideral

Outros artistas de destaque vão se apresentar nas próximas etapas do Fenac. Em Nepomuceno, as atrações serão os irmãos Rogério Flausino e Wilson Sideral, com show em homenagem a Cazuza, no próximo dia 29.

A dupla Victor & Leo sobe ao palco no dia 30, e a banda Biquini, no dia 31 de agosto. Na reta final do Fenac, farão shows em Boa Esperança o cantor Dani Black (6/9) e a banda Biquini (7/9).



O Fenac 2024 foi aberto no final de julho na cidade histórica de Tiradentes, com shows de Henrique Portugal (ex-Skank) e do ator e compositor Alexandre Nero. Já se apresentaram nesta edição a banda de forró Falamansa e a dupla Sá & Guarabyra, entre outros artistas.

Alexandre Nero, que aprendeu a tocar violão em Muzambinho, é fã de festivais de música



Este ano, o festival mineiro, o mais antigo do país, recebeu cerca de 1 mil inscrições vindas de 25 estados brasileiros, além de cinco países. Foram selecionadas 120 canções.



O primeiro colocado na modalidade presencial receberá R$ 22 mil e o Troféu Lamartine Babo; o segundo ganhará troféu e R$ 17 mil; o terceiro, R$ 12 mil; o quarto, R$ 7 mil; e o quinto, R$ 5 mil. Na categoria on-line, o primeiro lugar receberá R$ 7 mil e o segundo, R$ 5 mil.