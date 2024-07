O nome da turnê de Victor e Leo que chega a Belo Horizonte neste sábado (6/7), “Nossa história não termina aqui”, é emblemático, mas talvez fosse mais adequado o show se chamar “Nossa história recomeça aqui”. Afinal, o giro pelo país, que teve início no começo deste ano, marca o retorno da dupla à cena após a pausa de quase seis anos. A Esplanada do Mineirão será o palco da apresentação, que terá abertura de Vitor & Guilherme e Pedro Libe, a partir das 18h.



Em 2017, Victor foi alvo de acusações de agressão por sua esposa, Poliana Bragatini, grávida do segundo filho do casal. A condenação veio em 2020. Isso acentuou o desgaste que, de acordo com Leo, já existia devido à convivência profissional de mais de 25 anos.



A parceria acabou em 2018, com o comunicado sobre pausa “prolongada sem data de retorno”. Durante esse tempo, os irmãos se dedicaram a projetos individuais, distanciando-se da “marca” Victor & Leo.



A decisão de retomar as atividades foi anunciada em 2023, após apresentação surpresa em São Paulo, em setembro. Em janeiro passado, um show em Guarapari deu a largada na turnê, que chega a BH depois de passar por diversas cidades do país, com direito à gravação de DVD no MorumBis, em São Paulo.



Inteligência emocional

Leo considera que a nova temporada espelha os últimos anos. “Esta turnê representa o quanto foi necessária uma pausa para oxigenar nossa relação de irmãos. Se estamos bem, isso se reflete no palco. Diante disso, nossa vontade e a vontade do público acabaram dando sentido a tudo”, diz. Durante o hiato, ele se dedicou a um projeto sobre inteligência emocional para crianças e adolescentes.



“Sempre vejo as lições como importantes, cada uma delas te ensina algo. Parece clichê, mas o ser humano aprende todos os dias. Aprendi que a música poderia me levar para vários caminhos”, afirma. De acordo com ele, a pausa na carreira foi um tempo de novos aprendizados e de reconexão.



“Como irmãos, precisávamos disso. Trabalhar junto gera um modo automático de convivência e isso nem sempre é saudável. O melhor de tudo foi nos reconhecermos como família para levar isso ao palco”, ressalta Leo.

Veja trecho do show surpresa que marcou a volta da dupla mineira:



O roteiro do show se ancora nos sucessos de carreira da dupla, mas também traz novidades, de acordo com Leo. “O público exige as músicas de maior sucesso, não tem como faltar, mas mesclamos com faixas inéditas do novo DVD, que deve ser lançado em breve. As inéditas são todas composições do Victor. Compor é uma arte, um dom que meu irmão tem”, afirma.



Victor diz que a temporada tem sido muito exitosa e prazerosa, afirmando que estava com saudades de pôr o pé na estrada. “É sempre nostálgico. Quando vamos para um show, a expectativa é sempre a melhor. Tem sido gratificante sentir como o público tem nos recepcionado bem”, destaca.



A turnê já passou por cidades mineiras – Uberlândia, Janaúba, Pedro Leopoldo e Capinópolis. Nesta sexta, será a vez de Governador Valadares.



“Nosso Brasil é rico em cultura e diversidade, é impressionante como cada lugar tem energia única. Mas Minas Gerais é nossa terra, onde nascemos e fomos criados. Temos nossas terras e nossas raízes, então é sempre especial”, aponta.



“Estamos fazendo o que sempre foi nossa marca: exercer nossa identidade inovando e preservando a essência, seja nos palcos ou nos bastidores”, afirma Leo.

“NOSSA HISTÓRIA NÃO TERMINA AQUI”



Show da dupla Victor & Leo. Neste sábado (6/7), a partir das 18h, na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José). Pista: R$ 220 (inteira) e R$ 140 (meia). Pista premium: R$ 480 (inteira) e R$ 280 (meia). Ingressos para os demais setores estão esgotados. À venda em www.bilheteriadigital.com. Classificação etária: 18 anos. Menores de 6 a 17 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.