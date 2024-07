A diversidade da música de Rubel vai ganhar roupagem orquestral no show desta noite, no Cine Theatro Brasil Vallourec

Habituada a dividir o palco com expoentes da MPB, a Orquestra de Câmara Opus, sob regência do maestro Leonardo Cunha, recebe como convidado o cantor Rubel, no Cine Theatro Brasil Vallourec. A apresentação será nesta sexta-feira (5/7), às 21h. O repertório passeia pelos três álbuns de Rubel: “Pearl” (2013), “Casas” (2018) e “As palavras, vol. 1 e 2” (2023).



“Vai ser a primeira vez que Rubel se apresenta acompanhado por uma orquestra, conforme ele mesmo me disse. Temos conversado bastante por telefone e mensagens. Estamos felizes e ansiosos para ver como vai ser”, comenta Cunha.



A escolha do repertório foi feita conjuntamente: o convidado enviou a lista do que gostaria de cantar e o maestro selecionou o que ficaria melhor com a roupagem orquestral e o que mais agradaria ao público.



“O roteiro inclui uma canção que não é dele, mas ele gravou e ficou muito conhecida também nas vozes de outros intérpretes. Vai ser uma surpresa para quem comparecer”, adianta Cunha.



Chama a atenção na trajetória de Rubel – especialmente em seu álbum mais recente – a diversidade de ritmos e gêneros. “As palavras” traz canções com influências de funk, MPB, soul, samba, forró, reggaeton, hip-hop e pagode.

Desafio

O maestro observa que moldar tamanha diversidade à linguagem de uma orquestra de câmara não é propriamente um problema. O desafio maior vem do fato de Rubel ter grande pendor para a experimentação.



“É de se esperar que uma orquestra siga por caminho um pouco mais tradicional, mas tentamos buscar formas de manter a característica dele. Se uma canção tem barulhinhos de guitarra, efeitos, algo que não chega a ser melodia, a gente tenta trazer algum tipo de acontecimento dessa natureza para dentro do contexto da orquestra como uma forma de manter o DNA da experimentação”, explica.



O maestro destaca o gosto do convidado pela liberdade estrutural das composições. Diz que algumas músicas de Rubel não têm rítmica tão precisa, prescindindo de bateria ou instrumentos de percussão. “Tentamos incorporar isso, mas precisamos de uma certa métrica, que amarre o tempo, para colocar todos os músicos da orquestra tocando juntos”, pontua.



A métrica fora do padrão encanta Cunha. “Acho isso muito legal, porque às vezes a gente fica travado dentro de alguns modelos ocidentais, como a quadratura, com frases acontecendo a cada compasso de quatro, oito ou 16 tempos. Músicas dele fogem disso, trabalhando, às vezes, com compassos de três tempos. É uma forma diferente de pensar”, ressalta.



A Opus tem se apresentado pela Mostra Cine Brasil acompanhando Geraldo Azevedo, Fagner, Mel Lisboa, Sá & Guarabyra, Guilherme Arantes e Léo Jaime, entre outros cantores. A agenda prevê ainda para este ano shows com Paulinho Moska e Chico César.

ORQUESTRA OPUS E RUBEL



Nesta sexta-feira (5/7), às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda na bilheteria ou plataforma Eventim. Informações: (31) 3201-5211 e 3243-1964.

