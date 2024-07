A Orquestra Jovem Vale Música Belém faz pequena circulação por capitais do Sudeste para marcar os 20 anos de uma atividade que tem gerado importantes frutos. Depois de apresentações na capital paulista, na Sala São Paulo, e no Rio de Janeiro, na Sala Cecília Meireles, o grupo formado por jovens egressos de escolas públicas de Belém (PA) chega a Belo Horizonte para fazer concerto nesta sexta-feira (5/7), no Centro Cultural Unimed-BH Minas.



O convidado especial é o premiado pianista ucraniano Vitaly Pisarenko, solista do “Concerto para piano nº 2 em dó menor, Op. 18”, de Sergei Rachmaninov. Outra peça do programa é “Romeu e Julieta: abertura fantasia”, de Tchaikovsky. A seleção ficou a cargo da pianista e educadora Glória Caputo, que comanda o grupo.



A orquestra é resultado do projeto Vale Música, parceria da Fundação Amazônica de Música com o Instituto Vale. Formado em 2010, o grupo é regido por Renan Cardoso, que iniciou seus estudos aos 8 anos no programa social. Os maestros Abel Rocha e Roberto Tibiriçá foram mentores dele.



“Como é circulação comemorativa, pensamos em um programa de que todo mundo gosta”, diz Glória Caputo, destacando que as peças são muito conhecidas e foram executadas por grandes orquestras do mundo.



“Podemos dizer que são clássicos populares, além de composições de alto nível, o que vai ao encontro dos objetivos profissionalizantes do projeto”, acrescenta. De acordo com ela, Vitaly Pisarenko, expoente da música de concerto, reforça a chancela ao trabalho que a orquestra vem desenvolvendo.

Solistas renomados

Ao longo de sua trajetória, a formação se apresentou com Nelson Freire, Antonio Meneses, Dmitry Shishkin, Carmelo de Los Santos e Emmanuele Baldini, entre outros renomados solistas, além dos regentes Fabio Mechetti, Roberto Tibiriçá e Neil Thomson.



“Vitaly ganhou importantes concursos internacionais, como o Prêmio Liszt. Ele se tornou um grande amigo, admirador do nosso trabalho. A apresentação na Sala São Paulo foi a primeira em que atuou junto à Orquestra Jovem Vale Música Belém, mas ele já tocou solo em Belo Horizonte”, comenta Glória.



A educadora ressalta que é um sonho de todos os músicos em processo formação dividir o palco com nomes ilustres do cenário erudito.



“Grande parte dos nossos alunos está em orquestras de São Paulo e Curitiba, alguns na Academia da Filarmônica de Minas Gerais e outros estudando no exterior. Nosso maestro está na Academia da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), outro aluno vai começar o doutorado em música nos Estados Unidos. A igualdade de oportunidades é uma coisa importante em que o Brasil tem de pensar”, defende.



A Orquestra Jovem corresponde à terceira etapa do projeto. A primeira fase, que atende crianças de 7 a 9 anos, é de socialização, “para desenvolver potenciais não só na escola, mas na vida cultural, de forma mais ampla”. A segunda é de adaptação aos instrumentos, “quando a gente detecta se a pessoa tem aptidão e se quer seguir carreira como músico.”



A terceira fase marca o ingresso de alunos na orquestra. O propósito é garantir nível técnico que facilite a entrada deles no mercado de trabalho, em orquestras e bandas sinfônicas do Brasil e do exterior. “No início, era um sonho, que foi se tornando cada vez mais ambicioso, com objetivo mais profissional. Hoje, nossos professores são oriundos do próprio projeto”, celebra.



A turnê dos 20 anos tem sido um êxito, diz Gloria Caputo. “O público na Sala São Paulo delirou. Recebi congratulações do diretor do Festival Internacional de Campos do Jordão, com elogios ao alto nível técnico e artístico da apresentação. É uma orquestra formada por alunos da rede pública de ensino, gente da periferia de Belém. Alguns nunca viajaram de avião ou se hospedaram em hotel e hoje desfrutam desse reconhecimento”, conclui.

ORQUESTRA JOVEM VALE MÚSICA BELÉM



Convidado: pianista Vitaly Pisarenko. Nesta sexta-feira (5/7), às 20h30, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Entrada franca. Ingressos disponíveis a partir de hoje na plataforma Sympla e na bilheteria (das 12h às 20h), com limitação de um par por CPF. Informações: (31) 3516-1360.



ORQUESTRA 415



Outro concerto em BH, em cartaz hoje e sábado (6/7), às 20h, será apresentado pela Orquestra 415 no Teatro da Biblioteca Pública Estadual (Praça da Liberdade, 21, Funcionários).

Sob regência do maestro André Salles-Coelho, o grupo especializado no repertório barroco, executado com instrumentos de época, vai interpretar “Concerto para dois violoncelos e orquestra”, de Vivaldi, e “Concerto para duas flautas e orquestra”, de Telemann. Ingressos custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site site www.luanovacultural.com