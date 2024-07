Com novas identidades, Lucy, Gru e as crianças se mudam para bairro de ricos para escapar do vilão Maxime Le Mal

Depois de cometer seu maior crime roubando a Lua, adotar três meninas órfãs, descobrir um irmão gêmeo e se converter à AVL (a liga antivilões), Gru está de volta. Desta vez, para pôr Maxime Le Mal atrás das grades. Essa é a premissa do quarto filme da franquia “Meu malvado favorito”, que estreia nesta quinta-feira (4/7) nas salas de cinema do país.





Com direção de Patrick Delage e de Chris Renaud, que esteve à frente de todas as produções da franquia, com exceção da terceira, a trama começa com o encontro de ex-estudantes do Lycée Pas Bon, a escola de vilões onde Gru e Maxime estudaram quando crianças. Le Mal vai receber o prêmio de melhor ex-aluno, dando ao ex-colega oportunidade de ouro para prendê-lo.



Maxime vai para a cadeia, escapa e jura se vingar, planejando o sequestro do recém-nascido Gru Jr. A Liga decide colocar a família de seu integrante sob rígida proteção. Gru, a esposa Lucy, o bebê e as meninas Agnes, Edith e Margô recebem novas identidades, são enviados para um bairro nobre e devem se passar por uma família da elite local.

Mesmice



Centenas de minions que Gru abriga em casa são levados para a sede da AVL, onde arrumam uma série de confusões. Eles roubam a cena e salvam o filme da mesmice, com seus diálogos incompreensíveis e hilárias vozes anasaladas.



Subtramas se desenvolvem enquanto Maxime Le Mal tenta sequestrar o bebê. A vizinha adolescente de caráter duvidoso descobre a identidade de Gru e passa a chantageá-lo para receber ajuda no plano de roubar uma espécie de cão selvagem que pertence à diretora do Lycée Pas Bon. A menina nunca pôs os pés na escola, mas sonha em estudar lá.

Minions voltam a aprontar depois de transferidos para a sede da AVL, a liga antivilões Universal Studios/divulgação

Cabeleireira do salão frequentado por madames, Lucy arruína o penteado de uma poderosa socialite e coloca fogo no local.

Na sede da AVL, o presidente resolve fazer um teste com cinco dos minions abrigados lá. Deixa as criaturinhas expostas à radiação e as transforma nos Mega Minions, grupo de pseudo-heróis criado para combater os vilões.



Cada minion ganha o próprio superpoder. O primeiro tem toda a pele do corpo transformada em pedra. O segundo adquire a habilidade de se esticar como elástico. O terceiro queima tudo só com o olhar. O quarto voa e controla qualquer objeto com a mente. O quinto se transforma em brutamontes estabanado.

Leia também: China muda o final de "Minion 2"



Porém, o quinteto é completamente inapto para a missão heroica, pois as mudanças radiativas afetaram apenas o corpo. Para alegria do público, eles continuam irresponsáveis, infantis e desastrados. Postos à prova em missão de rua, os Mega Minions destroem a cidade e ouvem de uma senhora revoltada: “Estou cansada de super-heróis!”.

Illumination versus Pixar



Desde 2010, quando lançou a franquia, a Illumination Entertainment submeteu seu principal protagonista a toda sorte de aventuras. “Meu malvado favorito 4” não é diferente. Gru passa por poucas e boas para manter o filho a salvo de Maxime Le Mal.



Ao contrário da Pixar, sua maior concorrente, a Illumination não adota como condição sine qua non desenvolver filmes com diversas camadas interpretativas (algumas até muito profundas), como é o caso da animação “Divertida Mente 2”, o recente sucesso mundial de bilheteria.



“Meu malvado favorito 4” comete deslizes em pontos importantes. Enquanto o tempo passa para Gru – ao longo da franquia, ele conhece Lucy, casa-se com ela e o bebê nasce –, Agnes, Edith e Margô não envelhecem. Dessa forma, ignoram-se impasses da adolescência que poderiam ser abordados.

Bullying en passant

Debates importantes levantados pelo próprio filme são tratados de modo leviano, como o momento em que Margô revela ter sofrido bullying na nova escola. Ela entra no carro do pai adotivo com o rosto todo sujo de tinta, conta o que ocorreu, vem a próxima cena e ninguém mais fala no assunto.



O roteiro se resolve bem, sem fios soltos ou maiores incongruências, a não ser o fato de as meninas não crescerem. Porém, a trama não leva a lugar algum. Sua única função é entreter a família, o que não deixa de ser legítimo.



O novo longa talvez sirva apenas para o estúdio explorar sua galinha dos ovos de ouro. Afinal de contas, “Meu malvado favorito” é a 15ª franquia de filmes com a maior bilheteria de todos os tempos.

“MEU MALVADO FAVORITO 4”



(EUA, 2024, 95 min.) Direção: Patrick Delage e Chris Renaud. Com as vozes de Leandro Hassum, Philippe Maia e Maria Clara Gueiros. Estreia nesta quinta-feira (4/7) em salas das redes Cineart, Cinemark, Cinesercla e Cinépolis, além do Centro Cultural Unimed-BH Minas e UNA Cine Belas Artes.