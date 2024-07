A cantora e compositora carioca Antonia Medeiros lança o álbum autoral "Operária da canção", disponível nas plataformas a partir nesta quinta-feira (4/7). Nas sete faixas, ritmos brasileiros, como baião, samba e samba-rock, surgem em letras que trazem o bom humor característico do trabalho dela, mas também canções densas e de desabafo.

Parceria com Zélia Duncan

Zélia Duncan participa na canção que dá título ao disco. Em “Será”, faixa feminista e de protesto, Antonia divide os vocais com Juliana Linhares. O álbum ainda traz "Essa vida de internet", música que brinca com a relação com as redes sociais. Antônia tem mais de 800 mil seguidores no TikTok.

A artista apresenta seu novo projeto em Belo Horizonte neste sábado (6/7), às 20h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). No repertório do show, além das faixas de “Operária da canção”, a artista vai apresentar músicas de seu primeiro disco, “Motriz”, incluindo a conhecida "Salve todas". “Luiza” (Tom Jobim) e “Cai dentro” (Baden Powell e Paulo César Pinheiro), música que ela cantou em sua passagem pelo “The voice Brasil” (Globo) em 2022, também estão na lista.

Ingressos: R$ 50 (preço único) e R$ 25 (meia-entrada promocional), à venda pelo Sympla. Informações: (31) 99906-0624.