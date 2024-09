Morador saiu do apartamento e esqueceu a panela no fogo

Um incêndio destruiu um apartamento no bairro de Gramame, em João Pessoa (PB), após o morador esquecer uma panela no fogão, na noite da terça-feira (17).

Morador saiu do apartamento e esqueceu a panela no fogo. Ao retornar para casa, ele foi surpreendido pelas chamas que se alastravam pelo imóvel, segundo informações do Corpo de Bombeiros da Paraíba.





O homem tentou conter as chamas e ficou machucado. Ele sofreu queimaduras de primeiro e de segundo graus nos braços e foi levado para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.





Fogo foi contido por agentes dos Bombeiros. A suspeita inicial é de que o fogo tenha sido causado por uma "fuga de gás" do botijão. As chamas deixaram o imóvel do homem completamente avariado, mas o fogo não atingiu os outros apartamentos do prédio.