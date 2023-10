Homem esquece panela no fogão e apartamento pega fogo em BH

432

Moradora deixou panela no fogão aceso e teria ido dormir em BH (foto: Pixabay / Reprodução)

Um apartamento pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (13/10) depois que um morador foi dormir e esqueceu uma panela no fogão aceso. O acidente aconteceu no bairro Planalto, na Região Norte de BH.Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o morador foi encontrado dentro do imóvel ainda dormindo, em sono profundo. Ele tinha sinais de embriaguez. Vizinhos acionaram a corporação depois de perceber a fumaça saindo do apartamento Apesar do susto, ninguém se feriu. O morador, cuja idade não foi divulgada, recusou atendimento médico. O fogo foi rapidamente controlado pelos bombeiros.