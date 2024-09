Hebe Camargo (1929-2012) foi uma das figuras mais influentes da televisão brasileira. Com autenticidade, carisma e pioneirismo, a apresentadora conquistou seu espaço à frente dos programas exibidos no SBT/Alterosa, destacando-se em um período marcado ainda pelo machismo escancarado.

Em homenagem à sua trajetória, a série documental “Hebe, a cara da coragem”, dirigida por Michael Ukstin, estreia nesta quarta-feira (18/9), às 23h15, no SBT/Alterosa. Com cinco episódios, a atração oferece abordagem diferente de outras produções – como o filme “Hebe: A estrela do Brasil” (2019) e o documentário do Globoplay “Hebe: Um brinde à vida” (2022) –, retratando a apresentadora como um símbolo de luta, coragem e empoderamento feminino.



“Neste documentário, o foco foi mostrar uma Hebe além daquilo que as pessoas falam, porque estudando a história dela a gente vê que tem muito mais para contar. A Hebe foi a primeira mulher a apresentar um programa de TV no Brasil, isso em 1954. Ela teve que enfrentar muito preconceito, antes mesmo de as pessoas falarem de protagonismo feminino. Ela saiu do interior de São Paulo ainda criança, trabalhou como empregada doméstica, virou cantora aos 14 anos e batalhou muito para chegar onde chegou”, conta Ukstin.

Para revelar esse novo lado de Hebe, a série conta com os depoimentos de mais de 30 entrevistados, como seu filho Marcelo, sua amiga Regininha e o diretor Nilton Travesso, além de artistas, amigos e familiares. O documentário também inclui cenas que marcaram sua história, retiradas diretamente do arquivo de fitas do SBT, como momentos do programa em que a apresentadora apoiou o Movimento dos Caras Pintadas, no início dos anos 1990.

“A gente queria que a Hebe estivesse presente no documentário. Era uma preocupação nossa desde o início que o projeto não tivesse apenas as falas de outras pessoas sobre quem ela era. Então, fomos ao acervo atrás de entrevistas que ela deu ao longo da vida, contando suas próprias histórias. E isso deixou o documentário muito leve, fazendo com que seja possível sentir sua presença nele”, explica Michael.



Além da beleza

O diretor, que conheceu Hebe enquanto ambos trabalhavam no SBT, revela que se surpreendeu com muitos aspectos de sua trajetória durante o processo de pesquisa. “Ela sempre foi uma mulher com uma energia incrível e isso eu sabia, mas esse lado de mulher batalhadora e empoderada, para mim, não era tão claro. Acho que a gente sempre falava muito mais da beleza e do glamour dela, e esquecia essa outra versão, que foi o que me chamou a atenção. Por isso conduzimos o documentário dessa forma”, afirma.

A série faz parte de uma franquia de documentários produzidos pelo SBT que serão lançados mensalmente pelo canal até o final deste ano. Em agosto, foram disponibilizados os documentários “Cazalbé: Herdeiro da graça”, que conta a história de Carlos Alberto da Nóbrega, e edição especial de “Sílvio Santos: Vale mais do que dinheiro”, que terá a versão completa lançada em dezembro.





“HEBE, A CARA DA CORAGEM”

Série documental terá o primeiro episódio exibido nesta quarta-feira (18/9), às 23h15, no SBT/Alterosa, e no canal +POP, à 0h. Todos os cinco episódios estarão disponíveis de forma gratuita no catálogo do streaming SBT+, a partir de 19 de setembro.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro