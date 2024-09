Um trecho da série documental ‘Pra sempre Paquitas’, da GloboPlay, caiu nas graças das redes sociais. As imagens mostram uma criança dando uma entrevista revoltada por não ter conseguido entrar no programa ‘Xou da Xuxa’, atração comandada pela Rainha dos Baixinhos entre 1986 e 1992. Apesar de a Globo não ter indicado o nome da garota, uma mulher, chamada Patrícia Veloso Martins, diz ser a protagonista do meme do momento.





O trecho do documentário mostra o dia da gravação de um episódio especial em comemoração aos dois anos do programa. Um grupo de crianças ficou do lado de fora e um repórter da TV Globo foi cobrir a confusão. “Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?", gritou enquanto era apoiada pela multidão de baixinhos.





Patrícia, de 47 anos, escreveu no TikTok que a revolta é que ela era fã da apresentadora. “Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço”, apontou. Em resposta a um comentário, ela disse que sempre foi polêmica, “mesmo sem querer”. Patrícia, que é professora, explicou que tinha 9 anos na época do vídeo.





Em outro post, ela mostrou uma foto de quando era criança e usava a mesma roupa e laço no cabelo que a menina do vídeo viral. A informação foi confirmada pela irmã de Patrícia, Renata Amorim, que disse que também estava no local no dia da gravação.





A revolta de Patricia e seu jeito quase adulto de falar, mesmo ainda sendo criança, fizeram do trecho de poucos segundos um sucesso. “A eloquência na frase, gente. Essa aí deve estar na política hoje em dia”, brincou um perfil na web. “Revoltada, mas falou tudo certinho, diva desde cedo”, apontou outro.





A série “Pra Sempre Paquitas” estreou na plataforma no GloboPlay nessa segunda-feira (16/9). Ao todo, são cinco episódios que mostram os altos e baixos das assistentes de palco da Rainha dos Baixinhos, além de resgatar momentos do “Xou da Xuxa”.