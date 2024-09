Um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que estava empenhado no combate a focos de incêndio florestal no município de Petrópolis na tarde desta segunda-feira (16/9), precisou fazer um pouso forçado depois de colidir com um fio de alta tensão. Ninguém ficou ferido. A aeronave teve danos parciais.

O acidente provocou a queda de cabos de alta tensão na Estrada União e Indústria, perto da saída do quilômetro 62 da BR-040, que dá acesso a Itaipava, distrito da cidade fluminense. A Estrada União e Indústria faz a ligação entre Petrópolis e Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

A Light informou em nota à reportagem que uma linha de transmissão da empresa foi atingida, causando interrupção no fornecimento de energia para os municípios de Três Rios, Sapucaia, Paraíba do Sul, Carmo e Paty de Alferes, na região Sul fluminense. Técnicos da empresa já restabeleceram o fornecimento de energia, frisou a concessionária.

A pedido do Corpo de Bombeiros do Rio, o acesso do Km 62 da BR-040 foi interditado por volta das 16h para que as equipes pudessem retirar os cabos energizados da via. Com isso, a entrada mais próxima com destino a Itaipava podia ser feita no Km 58. O trecho só foi desobstruído às 20h, informou a Concer.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia