Xuxa Meneghel desabafa sobre cobranças de sua idade Blad Meneghel/Divulgação Na última vez em que esteve nas salas de cinema, Xuxa Meneghel ainda não tinha chegado aos 50 anos. Agora, ao voltar a fazer filmes aos 60, com "Uma Fada Veio me Visitar", contou para a Folha de S.Paulo o que mudou ao longo do caminho.

"Hoje as pessoas me cobram mais. Com a idade que tenho, as pessoas falam que estou velha, reparam no meu corpo, dizem que já não estou boa para fazer isso ou aquilo. E tem a internet, que é um pouquinho cruel com todas as pessoas que se expõem. Não é diferente para mim", diz.

"Mas tem muita gente também que tem um respeito muito grande pela minha trajetória, então é bacana chegar nessa idade assim, principalmente num país em que ficar velho é sinônimo de algo não legal. É um privilégio ser valorizada. Sou um pouco fora da curva nesse sentido, porque há muitos artistas de peso que são aposentados pelos outros, e isso é algo que sinto que está longe de acontecer comigo."

O medo de envelhecer também é assunto de seu novo filme, que traz Xuxa fazendo um discurso contra o etarismo ainda no início, por ela não ter a idade que se espera de uma fada.: