SIGA NO

677

Xuxa levou MC Marcinho aos programas 'Xuxa Hits' e 'Xuxa Park' Reprodução/Globo A morte do cantor MC Marcinho , aos 45 anos, confirmada neste sábado (27/8), trouxe uma grande perda para o funk. No entanto, não apaga o legado deixado pelo artista na música brasileira, que deixou vários hits marcados na história, como a canção “Glamurosa”. Ele, inclusive, dedicou o sucesso à Xuxa Meneghel.









"O funk deve muito a ela, quando todo mundo tinha preconceito, ela batia no peito e dizia que era funkeira, além de chamar todo mundo para se apresentar no programa dela", afirmou.





Poucas horas antes da morte do artista, Xuxa publicou em redes sociais uma mensagem ao cantor. “Mc Marcinho, fica bom logo! Precisamos de você… O funk é você! A sua ‘rainha do funk’ tá com muitas saudades”, escreveu ela.