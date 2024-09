A marca "Garoto" lançou, por tempo limitado, uma caixa de bombons apenas com os chocolates Caribe, recheado com banana, e o Crocante, de amendoim e castanha de caju. Batizada de "Crocribe", a ideia é intensificar a relação de amor e ódio que os doces despertam no público.

O lançamento será vendido por um período limitado, que ainda não foi divulgado. A caixa chega às lojas durante o mês de setembro com preço sugerido de R$ 17,90. O valor é superior ao da caixa tradicional da Garoto, vendida, em média, por R$ 13.

A Crocribe ainda tem peso menor que a original. Enquanto a edição limitada tem 215,2g, a caixa normal de bombons sortidos tem 250g.

Bombons Caribe e Crocante são os mais vendidos

O lançamento da Crocribe acontece após o sucesso do ovo de Páscoa Caribe, que esgotou pouco depois do anúncio. Embora a marca reconheça que os chocolates com recheio de banana e o Crocante dividem opiniões, eles são os bombons mais vendidos na fábrica em Vila Velha (ES), de acordo com a Garoto.