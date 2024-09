Imagine degustar pratos de 10 países diferentes sem sair do lugar. É o que oferece o Jungle Food Festival, evento que vai trazer diversas atrações culturais e gastronômicas para o estádio do Mineirão, na Pampulha, em Belo Horizonte. A festa acontece neste sábado (21/9) e domingo (22/9), e ainda há ingressos disponíveis no Sympla (os preços variam de R$ 52,70, a meia entrada e R$ 290,90, o camarote).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O festival faz parte do BOP Games, que ocorre simultaneamente com mais de 35 disputas de modalidades esportivas, proporcionando uma imersão cultural através dos sabores, música e esportes. "Este ano, buscamos trazer pratos exóticos e tradicionais de diferentes partes do mundo, oferecendo uma oportunidade de explorar novas culturas por meio da culinária. Queremos que cada visitante sinta o gostinho do que há de mais autêntico e saboroso em cada país”, explica o curador do Jungle Food, Gustavo Tavares.





Países como Argentina, Alemanha, Espanha, EUA, África do Sul, México, Itália, França e Tailândia, "desembarcam" na cidade para proporcionar aos belo-horizontinos e visitantes uma viagem pelos sabores do mundo sem sair de BH. O cardápio do evento é ousado e inclui iguarias como carne de jacaré, pirarucu - um dos maiores peixes de águas doces -, coelho e açaí fresco. Tudo isso acompanhado de clássicos das cozinhas regionais e cervejas mineiras artesanais.



Programação musical

Além das comidas ofertadas, o Jungle Food contará com uma programação musical intensa nos palcos Esplanada e Pé na Areia. As atrações mesclam desde o rock ao samba e axé, garantindo um ambiente animado e descontraído para os participantes. O destaque é o cantor e compositor Zeca Baleiro, conhecido por sua mistura de ritmos e referências musicais diversas. O artista acumula prêmios e indicações como Grammy Latino, APCA e Prêmio da Música Brasileira.

No sábado também haverá o "Charlie Uai Cover" em homenagem a banda Charlie Brown Jr. O grupo Samboleiros se apresenta em seguida no Palco Pé na Areia, garantindo uma roda de samba animada. Já no Palco Esplanada, a música começa com Lurex, uma banda cover de Queen, que impressiona pela qualidade vocal e pela semelhança do vocalista com Fred Mercury. Os Baianeiros também marca presença e promete envolver o público no axé. O dia termina com a banda TomaRock, apresentando uma seleção de hits do rock nacional dos anos 90 e 2000.



No domingo a festa continua no Palco Pé na Areia com Tykerê levando o melhor do samba e pagode para animar a galera. O Arco da Veia apresenta um show que une rock nacional e internacional. No Palco Esplanada, o show começa com o Grupo Axtral. Depois, a banda Cash apresenta clássicos do rock em

versões acústicas. Além disso, Zeca Baleiro retorno aos palcos para encerrar o festival com uma apresentação vibrante e cheia de surpresas.



Para os interessados, ainda há ingressos à venda na plataforma Sympla. Quem adquirir ingresso para o espaço VIP ganhará um kit exclusivo com camisa promocional e copo personalizado, além de oito horas de open bar (cerveja, vodka, gin, suco, água, refrigerante e tônica) das 10h às 18h. Os valores estão a partir de R$ 250.

BOP Games

Já em sua 7ª edição, o BOP Games vai muito além das competições esportivas, oferecendo uma experiência completa que celebra o esporte, a cultura e a inclusão. Com mais de 35 modalidades, incluindo olímpicas e paraolímpicas, o BOP Games atrai turistas e moradores locais, amantes da adrenalina.

O evento conta com oficinas esportivas gratuitas, onde o público pode participar de workshops e aulas práticas de diversas modalidades. Dentre elas estão o levantamento de pesos, trickline, mergulho em apneia, dança, fit dance, capoeira, funcional ritbox, lira acrobática e tecido acrobático.

"Queremos incentivar as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável, promovendo o esporte como uma ferramenta de transformação social e pessoal, afirma o coordenador Yan Ouriques.



Outras atrações do festival

Ainda no mesmo espaço, os participantes vão encontrar o Espaço Kids, onde as crianças podem participar de atividades recreativas e educativas sob a supervisão de monitores. Além disso, o evento é pet-friendly, permitindo que os visitantes levem seus animais de estimação para aproveitar o dia com eles.

Para aqueles interessados em expandir sua família, haverá uma Feira de Adoção de Animais, oferecendo a oportunidade de dar um lar amoroso a cães e gatos resgatados.

Por fim, o Espaço Beleza será o ponto de relaxamento e cuidado, com serviços de maquiagem, cabeleireiro e outros tratamentos estéticos. "Estamos preparando um evento completo, que une esporte, cultura e entretenimento, para proporcionar uma experiência onde todos os participantes e visitantes possam interagir e se divertir ao mesmo tempo", finaliza Yan.

Serviço



Jungle Food Festival - BOP Games 2024

Data: 21 e 22 de setembro



Local: Estádio Mineirão



Inscrições: site bopgames.com.br



Ingressos visitantes: (https://www.sympla.com.br/evento/bop-games-2024-visitantes)