Evento open bar e open food será realizado no dia 21 de setembro no Santuário do Caraça

Um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais, o Santuário do Caraça, entre os município de Catas Altas e Santa Bárbara, recebe visitantes de diversas partes do mundo à procura de experiências históricas, culturais e religiosas em meio à natureza. Neste sábado, 21 de setembro, das 12h às 21h, o local recebe o II Festival de Assados e Defumados, que promete encantar também o paladar de quem passar por lá. Os ingressos variam entre R$ 50,00 a R$ 280,00, a depender da idade dos visitantes.





Com 12 estações de comidas, cada uma oferecendo uma técnica única de preparo, o evento “é uma oportunidade única para os visitantes experimentarem técnicas tradicionais e rudimentares de assados sul-americanos, e desfrutarem de uma experiência sensorial completa", afirma o gerente geral, Pablo Azevedo. Os participantes também poderão desfrutar de apresentações ao vivo, com o Samba do Dan e o rock das bandas The Velvet Kings e Decks, que prometem animar o sábado.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira as estações gastronômicas

1. Costela de boi - Chef Letícia Croce. Técnica: Fogo de chão, tradição gaúcha que remonta aos tempos dos tropeiros.

2. Barriga de porco - Chefs Ana Lúcia e Letícia Croce.

3. Pernil de cordeiro e legumes - Chef Luciano Avellar. Técnica: Curanto en hoyo de Chiloé, tradição chilena de assar em buracos cavados no chão.

4. Frutos do mar e miúdos da terra - Chef Luciano Avellar. Técnica: Direto na brasa, inspirada no "dirty steak" americano.

5. Choripán mineiro - Chef Adriano Cezário. Técnica: Espetinho na brasa e choripán, misturando influências brasileiras e argentinas.

6. Peito de boi e costelinha de porco - Chef Vinícius Dutra. Técnica: Pit Smoker, do American Barbecue.

7. Surubim - Chef Grazielle Dutra. Técnica: Parrilla, com raízes na região do Rio de La Plata.

8. Frango e mel - Chef Grazielle Dutra. Técnica: Moquém, grelha artesanal usada por povos indígenas brasileiros.

9. Carne de sol - Chef Rafaela Pastaia Valim.

10. Cavatelli, legumes e cogumelos - Chef Rafaela Pastaia Valim. Técnica: Varal, uma variação do fogo de chão que destaca um sabor peculiar.

11. Broinha de cenoura e doce de leite - Chef Juliana Dutra.

12. Frutas e chocolate - Chef Juliana Dutra.





O complexo do Santuário do Caraça é tombado como patrimônio histórico e artístico nacional e estadual. Na transição entre Mata Atlântica e Cerrado, o local também foi escolhido como uma das sete maravilhas da Estrada Real e conta com um amplo conjunto arquitetônico. Se o visitante quiser prolongar sua experiência e se hospedar, basta entrar em contato pelo e-mail centraldereservas@santuariodocaraca.com.br ou pelo telefone (31) 3942-1656.





UAI Chef lança versão gratuita com descontos de até 50% em bares e restaurantes. Baixe agora o aplicativo e aproveite!

SERVIÇO



Braseiro - II Festival de Assados e Defumados do Santuário do Caraça

Evento open bar e open food

Sábado, 21 de setembro, das 12h às 21h

Pousada Fazenda do Engenho, Santuário do Caraça - Estrada do Caraça, Km 9, entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, com fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436

Mais informações e ingressos: Sympla

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa