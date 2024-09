Pizza, macarrão, música e dança: é hora de mergulhar na rica cultura italiana, uma das grandes influências na formação do Brasil. No maior evento do tipo no país, a 15ª Festa Tradicional Italiana está atraindo cerca de 40 mil pessoas para a área entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte.

O evento, que acontece até as 20h deste domingo (15/9), celebra em 2024 os 150 anos da imigração italiana no Brasil, relembrando a chegada da expedição de Pietro Tabacchi ao Espírito Santo com quase 400 pessoas a bordo do navio "La Sofia". A influência italiana também é marcante em Minas Gerais, onde vivem aproximadamente 51.300 cidadãos italianos e ítalo-brasileiros, com 23.100 residentes em Belo Horizonte, de acordo com o Consulado Geral da Itália na cidade.

Amanda Botelho, secretária-geral da Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de Minas Gerais (Acibra-MG), explica que o objetivo da festa é proporcionar uma autêntica experiência gastronômica e cultural italiana. "Escolhemos os restaurantes com muito cuidado para garantir que eles tragam o verdadeiro sabor da Itália. É como fazer uma viagem à Itália em um só dia", diz.

O evento oferece uma vasta gama de comidas e bebidas típicas, com destaque para as massas, e conta com a presença do cantor brasileiro de origem italiana Alberto Trincanato e do grupo de dança folclórica italiana La Sereníssima. Este ano, a festa homenageia Michelangelo, o célebre pintor do teto da Capela Sistina, em continuidade às homenagens anteriores a Leonardo Da Vinci e Dante Alighieri.

A planejadora financeira Luana Ávila, de 39 anos, esteve pela primeira vez na festa e aprovou os pratos típicos. "Eu amo risoto", resumiu. Ela contou que curtiu as músicas, mas comentou que faltaram cadeiras para as pessoas almoçarem. "É uma crítica construtiva", brinca.

As amigas Luana Ávila, Ana Paula e Mariana Ferreira marcaram presença na Festa Italiana na Savassi Marcos Vieira /EM/DA. Press

Luana afirmou que suas amigas, Ana Paula e Mariana Ferreira, levaram uma hora para conseguir uma mesa. Apesar disso, elogiou o ambiente. "Agradável e familiar".



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A entrada para a festa é gratuita mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a dez instituições de caridade.



Com informações de Náthaly Escobar*