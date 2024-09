Como descreve Nino Bellini, presidente da Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerais (ACIBRA/MG), “dos montes escaldantes de Milão, aos canais de Veneza, passando pela eterna Roma e as ensolaradas ilhas da Sicília, Córsega e Sardenha”, a 15ª Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte celebra, neste domingo (15/9), na Savassi, Região Centro-Sul da capital, os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O marco refere-se à chegada da expedição de Pietro Tabacchi à capital do estado do Espírito Santo, com quase 400 pessoas a bordo do navio "La Sofia".

Essa memória italiana também se estabeleceu em Minas Gerais, com aproximadamente 51.300 cidadãos italianos e ítalo-brasileiros, sendo 23.100 deles residentes na capital mineira, conforme dados do Consulado Geral da Itália em Belo Horizonte.

Com muita massa, seja pizza ou macarrão, o objetivo da festa é proporcionar "uma verdadeira experiência gastronômica e cultural italiana", como destaca Amanda Botelho, secretária-geral da Acibra.

"Fazemos questão de escolher os restaurantes com cuidado; eles precisam incorporar a temática para que consigamos remeter ao máximo ao país. É realmente um dia na Itália", completa.

Apesar de não ter um número exato, Amanda ressalta que é vendida uma quantidade enorme de massas, um prato que simboliza a cultura italiana. "São toneladas", ela afirma.

O evento, além de repleto de comida e bebida, conta também com muita música e dança. A festa traz Alberto Trincanato, cantor brasileiro de origem italiana, e o grupo de dança folclórica italiana La Sereníssima. "É pra contagiar e todo mundo dançar junto", comenta Botelho.

Ela afirma que a festa italiana é o maior evento do gênero no país, com uma estimativa de 40 mil pessoas entre as avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas.

A entrada para o evento é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível. “São 10 instituições carentes beneficiadas; tudo é recolhido, enviado para a central e dividido igualmente entre elas”, explica a secretária-geral.

Também não é necessário retirar ingressos; basta apresentar um documento de identificação com foto. Os portões serão abertos a partir das 10h, e o evento se estenderá até as 20h.

O pintor italiano Michelangelo, responsável pela obra que adorna o teto da Capela Sistina, é o homenageado do dia, personalidade que sucede Leonardo Da Vinci, “aquele que sabe muitas coisas”, e Dante Alighieri, renomado escritor e poeta italiano, autor de A Divina Comédia, que foram os homenageados das duas últimas edições da festa.

“Queremos nos reunir para celebrar, juntos, a arte e o impacto cultural que seu legado nos deixou”, destaca o presidente.





SERVIÇO:

15ª Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte

Realização: Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Minas Gerais (ACIBRA/MG)

Data: 15/09, domingo

Local: Av. Cristóvão Colombo no cruzamento com a Av. Getúlio Vargas – Savassi, Belo Horizonte/MG

Horário: 10h às 20h

Preço: evento gratuito, sem necessidade de retirada de ingressos/ Carece doação de um quilo de alimento