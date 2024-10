A campanha de Bruno Engler (PL) compara Fuad Noman (PSD) a Joe Biden e rechaça o pedido para redução de debates no segundo turno de oito, como previsto inicialmente, para apenas dois, que seriam formados por um pool entre emissoras de TV e rádio de Belo Horizonte.

A alegação da equipe de Fuad é que as agendas à frente do Executivo e da candidatura à reeleição são de "complexa" conciliação. O pedido foi feito pelo secretário de Comunicação Social e Assuntos Institucionais da PBH, Paulo Lamac (Rede), coordenador da campanha do atual prefeito.

"Bruno Engler vem a público discordar veementemente da proposta da chapa adversária. Bruno Engler defende que os debates marcados para o segundo turno sejam realizados conforme acordos anteriores, para o bem da informação dos eleitores e para o fortalecimento da democracia", afirmou a chapa bolsonarista por meio de nota.

A nota prossegue afirmando que a sugestão de Lamac é uma estratégia para blindar o adversário. "Recentemente, vimos um candidato à presidência dos Estados Unidos desistir do pleito porque sua verdadeira condição ficou comprovada em um debate", mencionando a desistência de Biden de concorrer à reeleição, após mal desempenho em um debate contra Donald Trump. Sua vice, Kamala Harris, foi indicada como substituta ao presidente americano.

Engler também argumentou que já confirmou presença e que "não se pode mudar as regras de uma hora para outra".

Em julho deste ano, Fuad Noman anunciou o tratamento contra um câncer com origem nas células do sistema linfático, um linfoma não Hodgkin.

Ele passou por cirurgia e está fazendo tratamento concomitantemente à campanha de reeleição e a suas atribuições na prefeitura.