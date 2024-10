O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), confirmou o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD) em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (7/10), o petista responsável pela articulação do governo Lula comentou o resultado dos partidos da base aliada nas eleições municipais deste ano.

Fuad vai disputar o segundo turno no dia 27 deste mês contra o deputado estadual Bruno Engler (PL), apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em relação à polarização, Padilha lembrou que o atual prefeito da capital mineira foi aliado de Lula na disputa contra Bolsonaro em 2022, e adiantou que os dois políticos já conversaram após o resultado das urnas.

“O atual prefeito Fuad apoiou o presidente Lula, foi para o segundo turno e, inclusive, ontem já conversou com ele. O presidente Lula reforçou o apoio ao nome do Fuad nesse segundo turno. Ele já tinha dito isso há mais tempo, que se o Fuad fosse para o segundo turno, seria o nome apoiado por ele”, frisou o ministro.

O prefeito, inclusive, esteve reunido com Padilha em Brasília uma semana antes do primeiro turno. Embora tenha sido uma agenda institucional enquanto chefe da administração municipal, a agenda gerou críticas do candidato do PT em BH, o deputado federal Rogério Correia (PT), que acabou recebendo pouco mais de 4% dos votos nesse domingo (55.393 eleitores).

Apesar das ressalvas, Correia disse, logo após o fim da apuração, que “evidentemente não apoiaria a extrema-direita”, fazendo uma referência à aliança de Engler com Bolsonaro. Segundo o deputado, a decisão de apoio a Fuad será tomada pelo partido e que a “cidade precisa melhorar”. “A análise não é minha individualmente, é uma análise que o PT precisa fazer em conjunto com os demais partidos que estiveram conosco nesse processo”, disse.

Kassab avalia “boa vantagem de Fuad”

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse, também nesta segunda-feira (7/10), que Fuad vai para o segundo turno com uma “boa vantagem”. Em entrevista à "GloboNews", o cacique analisou a disputa e disse que a imagem dos candidatos prevalece após uma primeira perna de campanha em que as estratégias de tornar os competidores conhecidos são preponderantes.

“No primeiro turno a campanha é muito importante para apresentar candidatos, o tempo de televisão pode ser maior do que o do adversário. No segundo as armas são iguais e o que prevalece é o candidato. Em Belo Horizonte, Fuad vai se sobressair porque realmente é muito bem preparado, uma pessoa íntegra, honesta, que sabe compor, está fazendo uma boa gestão. Não tenho dúvida em afirmar que eu entendo ele ser favorito no segundo turno”, disse Kassab.

O PSD é o partido com mais prefeitos eleitos no 1º turno de 2024 com 878 municípios, na frente do MDB, com 847, e do PP, com 743. Secretário de Governo da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo, Kassab ainda disse que as eleições foram uma vitória do centro e da direita, e que a esquerda está com dificuldades de renovação.

"O resultado eleitoral do centro e da direita é muito fruto dessa renovação que está acontecendo no centro e na direita e eu não vejo isso na esquerda. Isso está trazendo dificuldades. Cada vez mais a esquerda é refém da figura do Lula”, frisou.