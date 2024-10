O partido Rede Sustentabilidade anunciou nessa terça-feira (8/10) que irá apoiar o prefeito Fuad Noman (PSD) no segundo turno das eleições municipais em Belo Horizonte. Em nota, a sigla afirmou que é preciso combater a extrema-direita, se referindo à candidatura do deputado estadual Bruno Engler (PL).

O partido também afirmou que irá somar esforços pela vitória de Fuad. Eles também informaram que o apoio foi decidido de forma unânime. "Não podemos titubear diante do risco da extrema-direita assumir a gestão do município de Belo Horizonte e trazer para a capital do segundo maior estado do país todo seu obscurantismo negacionista da ciência e radicalismo antidemocrático e contra os direitos da pessoa humana", diz a nota.

"Vamos nos somar aos esforços de todos pela vitória de Fuad e lutar por uma Belo Horizonte mais comprometida com o desenvolvimento ambientalmente sustentável, os direitos humanos e a justiça social", completa.

Ontem, o PT de Belo Horizonte também declarou apoio à candidatura de reeleição do prefeito. “A candidatura do PL veicula todos os traços regressivos destacados por nossa chapa majoritária, Rogério Correia e Bella Gonçalves, no primeiro turno: trata-se de uma alternativa que ampliaria o eco do fascismo, racismo, machismo, misoginia, LGBTfobia, enfraquecimento do serviço público, intolerância religiosa e, de forma geral, aumentaria a insegurança e a violência urbana, em função do clima de ódio que propaga. Além disso, se vencer a eleição para a PBH, essa candidatura tentará impor uma agenda ultraliberal na cidade: privatizante e de desmonte de direitos sociais, em contraste com a agenda de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, construída pelo governo Lula”, diz trecho da nota do partido.

