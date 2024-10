O Datafolha publicou nesta quinta-feira (10/10) sua primeira pesquisa de intenção de voto no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Os números do levantamento estimulado mostram o atual prefeito Fuad Noman (PSD) à frente com 48% ante o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 41%.

No último domingo, Engler terminou à frente no primeiro turno da eleição com 34,38% e Fuad ficou na segunda posição com 26,54% dos votos válidos.





As entrevistas foram realizadas em três dias, entre terça (8/10) e hoje, quinta-feira. Do total, 910 pessoas responderam questionário do tipo quantitativo, por amostragem, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional.





A pesquisa, contratada pela Globo e Folha de S. Paulo, está registrada sob o número MG-09634/2024 e será divulgada às 16h desta quinta-feira.