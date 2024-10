Terceira candidata mais votada para o cargo de vereador em Belo Horizonte, Iza Lourença (PSOL) foi a entrevistada do Estado de Minas nesta quinta-feira (10/10). Com transmissão pelo canal do YouTube do Portal Uai, a parlamentar reeleita para a Câmara Municipal da capital mineira analisou os percalços de sua campanha e de seus primeiros quatro anos no Legislativo, marcados por enfrentamentos ideológicos e violência de gênero.





Iza citou Cida Falabella, sua colega de partido e também reeleita neste pleito, para recordar uma série de ameaças que fizeram com que as duas e várias outras parlamentares mineiras precisassem de escolta armada.





“Esses quatro anos (na Câmara) foram muito difíceis pela quantidade de violência que a gente enfrentou. Principalmente eu e Cida Falabella, duas mulheres de esquerda ali dentro. Nossa vida foi ameaçada, a gente precisou andar com escolta, minha filha andou com escolta. Foi muito difícil. Quando veio esse reconhecimento, esses mais de 21 mil votos, eu senti também o sentimento de justiça por tudo que eu passei nesses últimos quatro anos”, disse ao relembrar os votos que recebeu no último domingo (6/10).





Mesmo durante a campanha, Iza passou por momentos complicados. Ela recordou um episódio em que ela e sua equipe foram interpelados por um candidato bolsonarista durante ato na Feira Hippie, hipercentro da capital. Integrante do Partido Novo, João Fernandes chegou a acusar funcionários da vereadora de assalto.









“Na Feira Hippie, chamei uma caminhada pelo clima para falar com as pessoas e pedir para votarmos pensando no planeta e no clima, e dois homens diferentes vieram me perseguir com uma câmera para poder tentar me intimidar e acabar com a minha caminhada, mas nós conseguimos responder. Eu acho que a melhor resposta foi na urna”, disse ao recordar o encontro com João Fernandes, que ficou na suplência com pouco mais de 6 mil votos.