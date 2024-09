Justiça determina retirada de post considerado calunioso contra vereadora do PSOL

O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou a retirada imediata, das redes sociais do candidato a vereador pelo Novo João Fernandes, de um vídeo em que ele acusa a vereadora Iza Lourença (Psol), que disputa a reeleição, e a equipe dela de roubo. O TRE-MG também o proibiu de publicar qualquer conteúdo similar.

“A falsa imputação é ao crime de furto, que possui altíssima reprovabilidade social e pode trazer graves repercussões a qualquer pessoa que tenha sido acusada injustamente, tanto na esfera eleitoral quanto na profissional e até mesmo pessoal. Diante do exposto, faz-se necessário que a Justiça Eleitoral atue com celeridade para coibir essa prática ilegal, determinando a retirada imediata da propaganda caluniosa em circulação”, afirma Guilherme Sadi, Juiz da Comissão de Propaganda Eleitoral do TRE-MG.





No último domingo (22/9), durante uma atividade de campanha, Iza e sua equipe afirmaram ter sido perseguidas por João Fernandes, que assediou a vereadora com o celular enquanto gritava palavras de ordem contra a esquerda.

No ano passado, de acordo com a vereadora, ela já havia sido perseguida pelo vereador após uma votação. Na ocasião, a segurança da Câmara Municipal de Belo Horizonte foi acionada para impedir que ele invadisse o gabinete da vereadora.