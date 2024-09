O candidato Pablo Marçal (PRTB) afirmou que Nahuel Medina, seu assessor que agrediu com um soco Duda Lima, marqueteiro da campanha de Ricardo Nunes (MDB), deve ir ao debate da Record neste sábado (28).





"Se o Duda quiser distância, é melhor ele não ir", disse Marçal. "Vai ser normal. O Datena foi o primeiro agressor e ninguém falou nada. O segundo agressor foi Duda Lima. Não tem nenhuma lei que desobrigue a ida dele."





A campanha de Nunes chegou a pedir medida protetiva contra Nahuel Medin, que foi negada pela Justiça. Duda foi agredido com um soco instantes após a expulsão de Marçal do debate organizado pelo Flow Podcast, na segunda-feira (23), no Clube Sírio, em São Paulo.





A juíza responsável avaliou que elementos apresentados eram "insuficientes" para concessão da medida protetiva. Segundo Tânia Silveira, Nahuel possui endereço fixo, exerce atividade lícita e não sinalizou intenção de fugir, entre outros fatores.

Marçal comentou sobre a ida do assessor ao próximo debate durante uma carreata, na Vila Granada, na zona leste de São Paulo. Pouco antes do início do evento, o candidato do PRTB afirmou que todo cidadão, caso ele seja eleito, será tratado como cliente.





"Por que um cliente? Hoje você é tratado como dono só para digitar o número do marqueteiro que está gastando o seu dinheiro para te convencer com propaganda enganosa", afirmou Marçal.

O candidato disse, novamente, que contratará zeladores, por meio de empresas, para cuidar da cidade. Cada dupla de zeladores ficará a cargo de dez quadras, o que vai, segundo Marçal, custar R$ 300 milhões aos cofres públicos.





Por fim, afirmou que vai terminar as obras para criar corredores no trânsito, como iniciado pelo prefeito. "Tem que terminar os corredores que foram prometidos", afirmou.