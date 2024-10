Duda, que questionou a atuação de Fuad como soldado do Exército durante o período da ditadura militar em debate no primeiro turno, decidiu apoiar o então adversário

A deputada federal Duda Salabert (PDT), que ficou em quinto lugar no primeiro turno das eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte, com 97.315 votos, que representam 7,68% do total, anunciou, na tarde desta quinta-feira (10/10), o apoio a Fuad Noman (PSD), atual prefeito da capital mineira, no segundo turno do pleito municipal.

A ex-candidata oficializou a decisão durante um encontro com lideranças do PDT, que contou com a presença do deputado federal Mário Heringer e do vereador reeleito e presidente municipal da legenda, Bruno Miranda. Para ela, o apoio é importante para que Belo Horizonte derrote a ultradireita nas urnas, representada pelo candidato Bruno Engler (PL).





“Nossos quase 100 mil eleitores reconhecem a democracia como ponto de partida da cidade que queremos viver. No segundo turno, estaremos com quem não relativiza a democracia, nem a ciência e tem mais consonância com nosso projeto de Belo Horizonte”, afirmou Duda.

A ex-candidata aproveitou para pleitear a incorporação de cinco propostas da própria campanha ao plano de governo de Fuad. A primeira delas é um projeto de proteção de celulares, já aplicado no Piauí. Já a segunda visa a criação de um plano de segurança hídrica para a capital mineira.

A terceira proposta é a implantação de uma nova biblioteca pública em cada região de Belo Horizonte. Ainda na educação, a ex-candidata sugeriu a criação de uma modalidade expandida do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com foco na inclusão de pessoas trans (EJA Trans). Por fim, Duda sugere a implementação de um programa que remunere, com valores justos, os catadores de materiais recicláveis.

