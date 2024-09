A Uber anunciou em comunicado nesta terça-feira (17/9) dois novos dispositivos de segurança para motociclistas. Um deles é a selfie de capacete, que utilizará a mesma tecnologia de verificação da identidade do motorista parceiro, oferecendo uma camada adicional de checagem para o equipamento obrigatório para o motociclista.

A outra novidade trata-se de um conteúdo educativo, produzido em parceria com especialistas no assunto, que incluirá texto e vídeos disponíveis no próprio aplicativo. A intenção, conforme a empresa, é auxiliar na redução de acidentes envolvendo pedestres e veículos de duas rodas. Os recursos poderão ser acessados nas próximas semanas.

Além das novidades, o aplicativo já conta com outros dispositivos de segurança. Um deles é o aviso do uso correto de capacete, quando, antes de todas as viagens utilizando a modalidade Uber Moto, o aplicativo envia uma mensagem relembrando a importância do uso do capacete de forma correta.

O aplicativo conta ainda com uma ferramenta que fornece notificações ao motorista quando ele se aproxima do limite de 12 horas online conduzindo o veículo em um único dia. Atingido esse limite, ele é automaticamente desconectado e não pode utilizar o aplicativo pelas seis horas seguintes. Passado esse período, o motorista pode ficar online novamente para receber solicitações de viagem.

