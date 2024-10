A Netflix anunciou, na manhã desta terça-feira (8/10), que a série “Cem anos de solidão” chega ao streaming em 11 de dezembro. Na data, serão disponibilizados os primeiros oito episódios da obra, que é a primeira adaptação audiovisual do livro clássico de Gabriel García Márquez (1927-2014).

Ainda não foi divulgada a data em que a segunda leva de episódios estreará. A série tem participação da família do escritor colombiano. Os filhos Rodrigo García e Gonzalo García Barcha são produtores executivos do seriado. Já os outros dois filhos, Laura Mora Ortega e Alex García López trabalham na direção.





A série é estrelada por Claudio Cataño (Coronel Aureliano Buendía adulto), Jerónimo Barón (Aureliano Buendía criança) e Marco González (José Arcádio Buendía). O projeto foi filmado na Colômbia.







"A obra-prima literária do vencedor do Prêmio Nobel Gabriel García Márquez chega à Netflix. Cem Anos de Solidão é a história da família Buendía, atormentada pela loucura, pela guerra, pelo amor impossível e pelo medo de uma maldição que os condena à solidão por 100 anos na mítica cidade de Macondo”, descreve a Netflix.









O livro “Cem anos de solidão” foi lançado em 1967. A obra vendeu mais de 50 milhões de cópias em 46 línguas.





Um dos livros latinos mais famosos do mundo, o romance acompanha quatro gerações da família Buendía, narrando as histórias e dramas no universo mágico da fictícia Macondo. As histórias dos personagens remetem à evolução da história da América Latina.