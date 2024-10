Outubro chega com novidades na Netflix

A plataforma de streaming Netflix divulgou os lançamentos para o mês de outubro. A lista é composta por diversas séries, filmes, documentários e animações, sendo boa parte composta por produções de terror, em comemoração ao Halloween.

Entre os destaques do mês estão a sétima temporada de “Casamento às Cegas”, a terceira de “Heartstopper” e a parte dois da série “O Retorno de Simone Biles”, que mostra a preparação da ginasta para as competições. Entre os filmes, os assinantes poderão conferir ‘O Poço 2’, ‘O Menino e a Garça’ e a produção sul-coreana ‘Guerra e Revolta’. Confira as datas de cada lançamento:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Filmes

01/10/2024 : A Múmia

: A Múmia 01/10/2024 : Chamas da Vingança

: Chamas da Vingança 01/10/2024 : O Resgate do Soldado Ryan

: O Resgate do Soldado Ryan 01/10/2024 : Halloween

: Halloween 01/10/2024 : Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral

: Cine Holliúdy 2 - A Chibata Sideral 01/10/2024 : Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças

: Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças 04/10/2024 : O Poço 2

: O Poço 2 04/10/2024 : Identidades em Jogo

: Identidades em Jogo 07/10/2024 : O Menino e a Garça

: O Menino e a Garça 08/10/2024 : O Predador

: O Predador 08/10/2024 : A Família Addams

: A Família Addams 08/10/2024 : A Família Addams 2

: A Família Addams 2 11/10/2024 : Amores Solitários

: Amores Solitários 11/10/2024 : Guerra e Revolta

: Guerra e Revolta 15/10/2024 : Moonrise Kingdom

: Moonrise Kingdom 18/10/2024 : Pânico

: Pânico 18/10/2024 : Pânico 2

: Pânico 2 23/10/2024: Abraço de Mãe

Séries

03/10/2024 : Heartstopper - Temporada 3

: Heartstopper - Temporada 3 09/10/2024 : NBA - 5 em Quadra

: NBA - 5 em Quadra 10/10/2024 : Outer Banks - Temporada 4 (Parte 1)

: Outer Banks - Temporada 4 (Parte 1) 10/10/2024 : Tomb Raider - A Lenda de Lara Croft

: Tomb Raider - A Lenda de Lara Croft 15/10/2024 : Comedy Revenge

: Comedy Revenge 19/10/2024 : 1 Contra Todos - O Filme

: 1 Contra Todos - O Filme 19/10/2024 : 1 Contra Todos - O Filme 2

: 1 Contra Todos - O Filme 2 19/10/2024 : 1 Contra Todos - O Filme 3

: 1 Contra Todos - O Filme 3 25/10/2024 : O Retorno de Simone Biles - Parte 2

: O Retorno de Simone Biles - Parte 2 25/10/2024 : Profecia do Inferno - Temporada 2

: Profecia do Inferno - Temporada 2 30/10/2024 : Os Quatro da Candelária

: Os Quatro da Candelária 31/10/2024: A Diplomata - Temporada 2

Documentários e especiais

07/10/2024 : O Caso dos Irmãos Menendez

: O Caso dos Irmãos Menendez 08/10/2024 : Ali Wong: Single Lady

: Ali Wong: Single Lady 23/10/2024 : Aqui Quem Fala é o Zodíaco

: Aqui Quem Fala é o Zodíaco 30/10/2024: Martha

Criança e família

01/10/2024 : Nanny McPhee - A Babá Encantada

: Nanny McPhee - A Babá Encantada 17/10/2024: Jurassic World: Teoria do Caos - Temporada 2

Animes

06/10/2024: Ranma1/2

Realities Show

02/10/2024: Casamento às Cegas - Temporada 7