Cid Moreira transformou a relação dos brasileiros com a Bíblia

Em 2001, Cid Moreira transformou a relação dos brasileiros com a Bíblia. Isso porque ele decidiu gravar uma coleção de CDs em que narrava o "Novo Testamento" das escrituras cristãs. Depois, ele lançou discos lendo toda a Bíblia. A coleção vendeu mais de 60 milhões de cópias. Com o avanço da tecnologia, o projeto foi parar no YouTube.

Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3/10). Segundo nota divulgada pelo hospital, a causa da morte foi insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos.





No ano passado, o jornalista contou, durante o podcast da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que a ideia começou com passagens bíblicas famosas. Inicialmente, a ideia era gravar 12 CDs, que seriam vendidos a R$ 3,90. Mas 24 discos foram lançados.









"Eu estava saindo para jogar tênis e me ligaram, convidando para ler textos mais populares da Bíblia, do Novo Testamento”, contou. Com o sucesso, ele decidiu expandir o projeto. “Eu pensei 'se isso fez sucesso'... Veio uma vozinha na minha cabeça: ‘Porque não grava a Bíblia toda?’ Era a época áurea do CD!", disse ao podcast.









Ele levou a proposta para um produtor que participou da coleção, mas a ideia foi recusada. Anos depois, ele contou para um empresário e filantropo a intenção. Foi então que o projeto saiu do papel. “Vendeu que nem água. Nasceu na minha cabeça a ideia de gravar a Bíblia toda. Falei com o produtor e ele disse que não era comercial, que ia demorar muito tempo. Realmente, foram quase sete anos. Mas hoje a Bíblia que eu gravei está em tudo o que você imaginar”, contou durante o “Conversa com Bial”, em 2020.





Na ocasião, ele também contou que acredita que o sucesso só veio por conta de sua história na TV. “Foi graças ao sucesso no JN e Fantástico, se não fosse isso...", refletiu. Cid também revelou que a relação com o projeto o ajudou a "reforçar as crenças".