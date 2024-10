Mister M e Cid Moreira participam de clipe do Bonde do Tigrão

A dupla Mister M e Cid Moreira foi um sucesso nos anos 1990 e início da década de 2000, tanto que inspirou um funk criado por um dos maiores grupos da época, o Bonde do Tigrão. O “Funk do Mister M” teve clipe especial, gravado em 2001 e com presença da dupla. As imagens foram exibidas pelo “Fantástico” durante as comemorações dos 50 anos do programa.





Cid Moreira morreu nesta quinta-feira (3/10). Segundo nota divulgada pelo hospital, a causa da morte foi insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos.





No clipe, o mágico aparece dançando com os funkeiros e fazendo truques para crianças. Ele também aparece em um passeio de carro com Cid pelas ruas do Rio de Janeiro. A música começa com a voz de Cid. “Seja bem-vindo, Mister M, senhor de todos os segredos”, diz no início da batida.

“Mister M tá de volta / Ele veio desvendar / Os segredos pras crianças / Todo mundo vai gostar”, diz um trecho da letra. Um dos maiores quadros da revista televisiva da TV Globo consistia no Paladino Mascarado revelando truques de mágica. Os apelidos, como senhor de todos os segredos e príncipe dos sortilégios, deixavam as reportagens ainda mais especiais.





Em 2023, Val Valentino, que dá vida ao personagem, participou do “Fantástico” e contou como a participação de Cid foi crucial para o sucesso do programa. “A primeira vez que eu vi o Fantástico, ouvi a voz do Cid, a forma como o programa montou o quadro, e achei maravilhoso. As famílias se reuniam e os pais deixavam as crianças ficarem acordadas até tarde. E elas nunca esqueceram disso. O quadro realmente tocou o coração das pessoas aqui no Brasil", recordou.





“Quando estou no Brasil e as pessoas percebem que sou eu, o Mister M, eles começam a imitar você. Todo mundo associa você ao Mister M no Brasil”, declarou.





“As crianças de hoje não têm ideia da sensação de ver o programa daquela época. O quadro realmente tocou o coração das pessoas”, finalizou. Cid acrescentou, dizendo que o quadro deixava “toda a garotada satisfeita”.





Na ocasião, o jornalista ressaltou a importância e influência que os palcos tiveram em sua formação. "Desde garoto eu ficava intrigado com as mágicas que eram feitas no circo e no teatro. Mister M veio satisfazer essa minha curiosidade", contou.