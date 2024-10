O apresentador Cid Moreira morreu aos 97 anos nesta quinta-feira (3/10). Segundo nota divulgada pelo hospital, a causa da morte foi insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos. Sua esposa, Fátima Sampaio, concedeu uma entrevista ao “Encontro com Patrícia Poeta”, em que apareceu visivelmente abalada, e revelou que manteve a internação do marido em segredo. Ela contou ainda que Cid passou um mês no hospital e se manteve lúcido por todo o tempo.





"Não contei para ninguém para manter a privacidade dele, esperando que ele fosse voltar para casa. Fiz meu melhor como ser humano. Temos quase 25 anos juntos, não é brincadeira, é uma história e tanto. Sei da idade dele, mas sempre falava que queria mais um pouquinho. Ele sempre falava que estava cansado, que os últimos anos tinham sido difíceis. O rim, o problema crônico, que cansa a pessoa, a máquina faz um trabalho maravilhoso, mas não é o seu órgão. Ele estava lúcido até o fim", disse.





"Passei um mês acampada aqui, não tinha outro lugar para estar. A gente vinha lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo", lamentou. Segundo Fátima, na noite dessa quarta-feira, Cid não a reconheceu.





A viúva contou que o marido falava sobre a morte e fazia planos para seu enterro. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, quer ficar perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi. Já conversei com os parentes dele. Pensei em fazer uma despedida aqui em Petrópolis ou no Rio, e depois ir para a terra natal dele", revelou.





Fátima também contou que, desde que Cid passou a fazer diálise, os dois se mudaram para perto do hospital. “A gente mudou aqui para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise, ele fazia em casa, estava muito confortável, mas mudamos para perto se acontecesse uma emergência", concluiu.

37 anos de diferença

Pai de três filhos, Cid teve duas esposas antes da união com Fátima, Olga Verônica Radenzev Simões, com quem foi casado entre 1970 e 1972, e Ulhiana Naumtchyk, com quem ficou entre 1993 e 2000. No mesmo ano, começou o relacionamento com sua terceira companheira, Fátima Sampaio, que é 37 anos mais nova que jornalista.









Fátima era repórter da revista Caras e conheceu Cid durante um torneio de tênis em Fortaleza, ocasião em que ele a chamou para tomar um drink. Ela morava no Ceará e ele vivia no Rio de Janeiro. “Na época, ele estava com 72 e eu, com 35. Ele falou, ‘eu não sou criança, não vou pedir em namoro, a gente tem que se acertar’”, contou durante participação no “Altas Horas”.





No relato de hoje, Fátima esclareceu que a diferença de idade nunca foi problema entre o casal. “A gente se divertia muito com a diferença de idade. Se divertia muito com as nossas diferenças, a gente acabava rindo junto”, contou.





Briga na família

Cid foi processado por seu filho, Rodrigo, em 2006, por abandono afetivo, mas perdeu a ação judicial. Em 2021, ele moveu um novo processo, junto com o irmão Roger, pedindo a interdição de Cid Moreira e a prisão de Fátima Sampaio.





No ano passado, a disputa judicial se acirrou e Cid decidiu desertar Roger, que foi adotado pelo apresentador e sua primeira esposa. O filho relatou que tinha dificuldades para ver o pai, acusando Fátima de dificultar a relação.