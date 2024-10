(UOL/FOLHAPRESS) - Cid Moreira contou que uma vez apresentou o Jornal Nacional (Globo) usando paletó, gravata e bermuda. O jornalista morreu aos 97 anos, nesta quinta-feira (3), em Petrópolis (RJ).





"Ex-apresentador lembrou de episódio em 2023, durante participação no Encontro com Patrícia Poeta.





É verdade isso. Foi num sábado de Carnaval. Eu estava jogando tênis aqui em Petrópolis, e armou um temporal. Eu interrompi a partida, me preparei e desci. Pegue a estrada de Correias, que estava interditada porque caiu uma árvore com a ventania. Eu cheguei e o Leo Batista, colega e amigo, já estava na bancada. O Leo levantou e eu sentei. Eu acabei de fechar a gravata no ar", disse Cid Moreira.

Último Jornal Nacional. "Eu me senti triste. E sabe que me deram, me deram uma raquete de tênis. Eu tentei jogar por muito tempo, mas aos 89 não consegui e eu desisti."





MORRE CID MOREIRA





Cid morreu nesta quinta-feira aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.





O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.