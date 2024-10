Cid Moreira no cenário do JN

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do apresentador Cid Moreira, afirmando que ele foi "uma das personalidades mais emblemáticas da história" do jornalismo e da televisão brasileira.





O mandatário ainda acrescenta que Cid Moreira se tornou "o rosto das notícias".





"Com tristeza, o Brasil se despede hoje de uma das personalidades mais emblemáticas da história do nosso jornalismo e televisão, com o falecimento de Cid Moreira aos 97 anos", escreveu o presidente, em rede social.

"Jornalista e radialista, Cid Moreira atuou em diversas rádios e emissoras de TV antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde foi o principal apresentador por décadas. Ele se tornou o rosto das notícias e a voz do "boa noite" para milhões de brasileiros."





Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava internado para tratar uma pneumonia.





O apresentador marcou história na televisão brasileira, se tornando uma das principais vozes e faces do jornalismo e de programas de entretenimento da TV Globo.





Moreira foi o primeiro apresentador do Jornal Nacional, estreando o programa em setembro de 1969 ao lado de Hilton Gomes. O jornalista ficou 26 anos à frente do programa jornalístico, que foi o primeiro jornal transmitido em rede pela TV Globo.





Segundo a Memória Globo, ele apresentou cerca de 8.000 edições do Jornal Nacional.





Após deixar a apresentação do programa, Cid Moreira passou a fazer locuções de reportagens especiais do programa Fantástico. Ele também se revezava com outros personagens na apresentação desse programa, dede a sua estreia, nos anos 1970.





Em uma de suas locuções mais marcantes, Cid narrava Mister M, personagem de Val Valentino que revelava os segredos dos truques de mágicas mais famosos no dominical.





Uma das últimas aparições públicas de Cid, quando grande parte do público o viu pela última vez, aconteceu no ano passado, quando ele foi até a emissora carioca para gravar uma participação no especial que comemorava os 50 anos do Fantástico.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Outro integrantes do governo Lula lamentaram a morte de Cid Moreira. O ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) também usou suas redes sociais para prestar sua homenagem.





"Com tristeza recebi a notícia do falecimento de Cid Moreira aos 97 anos, nesta manhã. Uma voz que marcou gerações, seja pela TV ou pelo rádio. Que sua passagem seja tranquila como tantas mensagens que passou para todos nós", escreveu.