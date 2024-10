Coringa: Delírio a Dois foi um fracasso nas bilheterias, mas o que torna seu desempenho ainda mais catastrófico é seu custo astronômico, estimado em mais de três vezes o do filme original.

É um daqueles desastres que devem ter parecido uma boa ideia na época. Em 2019, o Coringa de Todd Phillips revolucionou as regras dos super-heróis, colocando o arquiinimigo do Batman em um psicodrama urbano sombrio.

O filme foi um sucesso comercial e de crítica, e Joaquin Phoenix ganhou um Oscar por interpretar Arthur Fleck, também conhecido como Coringa, então fazia sentido que Phillips e Phoenix se reunissem para uma sequência.

E quando foi anunciado que Coringa: Delírio a Dois seria um musical co-estrelado por Lady Gaga como Lee Quinzel, também conhecida como Harley Quinn, isso também não parecia uma má ideia. Mais uma vez, Phillips estava colocando os personagens dos quadrinhos da DC em um gênero inesperado.

Desta vez, não valeu a pena. Coringa: Delírio a Dois arrecadou US$ 37,8 milhões em seu fim de semana de estreia nos EUA, o que é menos da metade do que o primeiro filme foi lançado no mesmo período.

No site Deadline, Antonio D'Alessandro chamou o filme de "uma das aberturas de sequência mais baixas na memória de um grande filme de franquia baseado em uma história em quadrinhos", acrescentando a comparação contundente de que foi ainda pior nesta fase do que o fracasso da Marvel do ano passado, The Marvels.

Warner Bros Coringa: Delírio a Dois vê seu anti-herói Arthur Fleck sendo julgado – e passa muito tempo refletindo sobre o que aconteceu no primeiro filme

Para aqueles de nós que viram Delírio a Dois quando estreou no Festival de Cinema de Veneza no mês passado, este resultado catastrófico não é uma grande surpresa, já que Phillips e sua equipe pareciam decididos a decepcionar e até zombar dos fãs do Coringa original: em vez de mostrar Arthur atacando Gotham City, o novo filme o retrata como um farrapo de homem que apenas os iludidos admirariam.

Além do mais, Phillips faz essa afirmação da maneira mais auto-indulgente e atenta ao umbigo.

A maioria das sequências avança na história contada por seu antecessor ou reconta essa história com algumas variações, mas esta passa mais de duas horas relembrando essa história.

Quer os crimes passados ??de Arthur estejam sendo discutidos por seu terapeuta e um entrevistador no Asilo Arkham, ou por advogados e testemunhas no tribunal da cidade de Gotham, cena após cena é dedicada a pessoas falando sobre o que aconteceu em um filme de cinco anos atrás.

Esses debates podem ter sido interessantes em um artigo de revista, em uma história em quadrinhos derivada ou em um bate-papo no bar, mas não são material para um blockbuster de 200 milhões de dólares.

Sim, você leu corretamente. Delírio a Dois custou entre US$ 190 e 200 milhões, um salto quase inacreditável em relação ao orçamento de US$ 65 milhões do primeiro filme.

E essa é a verdadeira razão pela qual o fim de semana de estreia é tão calamitoso.

Se tivesse custado tanto quanto Coringa, ou até o dobro, seu faturamento nas bilheterias talvez não parecesse tão insignificante. Mas cerca de três vezes mais? Delírio a Dois é uma loucura.

Os custos crescentes de Hollywood

Não que esta seja a quantia mais louca gasta em um filme de Hollywood nos últimos tempos.

No ano passado, um artigo no Daily Telegraph listou alguns dos sucessos de bilheteria astronomicamente caros que estavam sendo lançados, incluindo Fast Dead Reckoning Part One (US$ 290 milhões) e The Flash (US$ 220 milhões).

Adicione os custos de marketing a esses números e todos eles terão que ter um desempenho fenomenal para atingir o ponto de equilíbrio.

No final, estima-se que nenhum desses filmes obteve lucros significativos, e Indiana Jones e The Flash tiveram perdas significativas.

Mas o artigo colocou grande parte da culpa pelos custos monumentais desses filmes nos efeitos visuais, especialmente aqueles efeitos visuais que tiveram que ser finalizados em alta velocidade para se adequarem ao cronograma de lançamento definido pelo estúdio.

E, independentemente do que você pensasse deles, cada um desses filmes parecia preparado para ser um verdadeiro sucesso de bilheteria.

Em termos de elenco repleto de estrelas, as locações globais, as acrobacias elaboradas e, sim, os efeitos visuais eram todos espetaculares.

Esse não é o caso do drama sombrio e de pequena escala de Phillips. Na verdade, não há muitos outros filmes de Hollywood em que o dinheiro não esteja tão chocantemente estampado na tela.

Alamy Velozes e Furiosos 10 é um dos vários sucessos de bilheteria recentes com enormes orçamentos

Delírio a Dois não tem grandes cenários de ação. Não tem efeitos de cair o queixo. É verdade que Phoenix e Gaga não trabalham de graça, mas nenhum deles é uma megastar da indústria cinematográfica.

E é verdade que existem números de música e dança, mas estes prestam homenagem a musicais antigos e especiais de TV, por isso não são especialmente luxuosos.

Uma análise detalhada de para onde foi todo o dinheiro seria muito mais emocionante de ler do que o roteiro do filme.

No final das contas, todo o projeto começa a parecer uma piada estranhamente pós-moderna às custas de Hollywood.

Em Coringa, Arthur atacou as pessoas mais ricas de Gotham e criticou a presunção da indústria do entretenimento; desta vez, os gastos excessivos e o baixo desempenho do próprio filme alcançaram o mesmo objetivo.

Delírio a Dois queimou uma montanha de dinheiro do estúdio de uma forma que lembra o Coringa de Heath Ledger ateando fogo a um edifício de notas de cem dólares em O Cavaleiro das Trevas.

Poderia ter sido mais nobre se Phillips tivesse gasto todos aqueles milhões em algo que valesse a pena.

Quando Cord Jefferson ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado de ficção americana em março, ele fez questão de incluir em seu discurso de agradecimento um trecho que agora parece uma crítica premonitória à situação do Coringa: Delírio a Dois.

"Eu entendo a aversão ao risco na indústria, eu entendo, mas filmes de US$ 200 milhões também são um risco", disse ele.

"E nem sempre dá certo, mas você corre o risco de qualquer maneira. E em vez de fazer um filme de US$ 200 milhões de dólares, tente fazer 10 filmes de US$ 20 milhões ou 50 filmes de US$ 4 milhões."

Se os executivos dos estúdios não deram ouvidos a Jefferson naquela época, talvez deem agora.