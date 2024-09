Lady Gaga lançou, nesta sexta-feira (27/9), seu novo álbum “Harlequin”. Com 13 faixas, o trabalho é uma espécie de complemento do filme “Coringa: delírio a dois”, estrelado pela cantora e pelo ator Joaquin Phoenix. O filme estreia nos cinemas na próxima quinta-feira.





“Harlequin” possui 13 faixas, incluindo covers e canções originais. Chamado de "LG6.5", como se fosse o álbum de número 6.5 da carreira da artista, o disco mescla elementos de jazz e big band em que a voz de Gaga é o principal trunfo. Destaque para as canções “Smile”, “The joker” e “Folie à deux”.





A expectativa é que pelo menos algumas faixas façam parte da trilha sonora do filme. Mesmo que as músicas não apareçam no longa, elas evocam o sentimento causado pelo primeiro filme.











Para quem esperava um pop farofa, como os que levaram Gaga ao estrelato, o resultado pode ser decepcionante. Dentro do contexto da discografia da artista, “Harlequin” se aproxima mais de “Cheek to cheek” e “Love for sale”, seus dois álbuns de padrões de jazz com Tony Bennett, em vez de “Chromatica”, último álbum da cantora, que mescla o eletropop e cultura cyberpunk, de 2020.





Segundo a própria Lady Gaga, o novo trabalho é um simples antecessor de seu sétimo álbum de estúdio, que deve ser lançado em fevereiro de 2025. “Meu álbum de estúdio será lançado em fevereiro e meu primeiro single será lançado muito em breve, então estou animada com isso também”, disse a cantora à Reuters durante a première do filme em Londres, na Inglaterra, na última quarta-feira.









“Coringa: delírio a dois” é o retorno de Joaquin Phoenix ao papel de Arthur Fleck. Na trama, o protagonista enfrenta os julgamentos dos atos do primeiro filme. Arlequina (Lady Gaga) é sua parceira que o conduz por uma jornada de amor e da paixão pela música.