Reconhecendo a arte de rua como uma forma de incentivo ao pensamento crítico, acesso à arte e fomento ao turismo, a quarta edição da mostra TAU – Território Arte Urbana, que começa nesta sexta (27/9) e segue até 6 de outubro, terá como tema central a escuta e o protagonismo feminino periférico.



O evento, que transforma espaços públicos em museus a céu aberto, terá as atividades deste ano concentradas apenas na região da Vila Dias, no Bairro Santa Tereza. As obras serão realizadas por 11 artistas, de Belo Horizonte, Contagem, Sabará e Brasília, que realizarão intervenções artísticas diversas ao longo de 10 dias.



Outro diferencial desta edição será a realização das pinturas apenas em fachadas de comércios liderados por mulheres. Com essa determinação, as curadoras, Bárbara Macedo e Dyana Santos, propõem que os artistas criem obras inspiradas nas histórias confidenciadas a eles pelas mulheres da comunidade.



Histórias de vida

Bárbara e Dyana participaram como artistas na edição anterior e, por uma iniciativa da própria organização, retornam agora como responsáveis pela curadoria. Em 2022, Bárbara criou o mural "Transcestralidade", em homenagem a três mulheres trans de Belo Horizonte: Anyky Lima, Rhany Mercê e Rubi. Essas mulheres, que faleceram entre 2016 e 2021, tiveram uma trajetória marcante na história da artista e no movimento em prol dos direitos humanos.



“Com a seleção dos comércios liderados por mulheres, eu e a Dyana entendemos que o feminino era um ponto central da edição. E, no ambiente da comunidade, nós falamos de mulheres que normalmente não têm suas histórias ouvidas. Então, é muito importante que os artistas entendam que o projeto deve ser alterado a partir do momento em que eles ouvirem a história de vida delas, tentando fugir das histórias de violência que as permeiam e escutar seus outros lados”, explica Bárbara.



A criação de um conjunto diverso de artistas também foi um dos critérios utilizados na seleção. “Nós da curadoria, como uma travesti e uma mulher negra, entendemos a importância da identificação, para que o processo de produção seja mais construtivo. Por isso, nós montamos um grupo no qual, durante o processo de escuta, os artistas e a comunidade consigam se identificar uns com os outros”, destaca.



Afetividade

A artista Massuelen Cristina será uma das participantes desta edição e ela conta que não é a primeira vez que tenta participar da mostra. “Já é a terceira vez que eu me inscrevo, e uma coisa que me chamou a atenção no edital deste ano foi que seria exclusivamente na Vila Dias. E como eu faço obras muito focadas na afetividade, minha e dos retratados, achei que conseguiria fazer com que meu trabalho conversasse com aquela população”, comenta.



Esta será a primeira pintura em muro de Massuelen e o seu objetivo é mesclar técnicas de instalação à arte. A partir do processo de imersão, que acontecerá desta sexta (27/9) a domingo (29/9), a artista utilizará fotografias para retratar as pessoas negras da comunidade, em um trabalho conhecido como Abayomi.



“Essa já é uma pesquisa que eu desenvolvo, e eu sempre faço com fotografias da minha família. Agora quero fazer o mesmo processo com uma das famílias da Vila Dias. Vou conversar com as pessoas da comunidade durante este fim de semana e levar para o mural o retrato de uma família que eu escute e consiga me identificar, nesse processo afetivo que eu procuro”, ressalta.



TAU – Território Arte Urbana

Quarta edição da mostra será realizada desta sexta (27/9) a 6 de outubro, na Vila Dias (Bairro Santa Tereza, s/nº). Informações e programação completa em @territorioarteurbana (Instagram). Entrada gratuita.



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro