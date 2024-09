Belo Horizonte ganhará mais um cinema de rua a partir desta sexta-feira (27/9). Montado no segundo piso do Terminal Rodoviário, no centro da cidade, o Cine Cardume Rodoviária oferecerá sessões semanais gratuitas, exibindo médias e curtas-metragens em diferentes horários. O projeto é da plataforma Cardume, que se dedica a promover e internacionalizar curtas-metragens nacionais.



"Jardim Tropical", curta dos mineiros Breno Alvarenga e Luiza Garcia, será o primeiro filme a ser exibido no local. A sessão integra a mostra A Cidade em Movimento, da 18ª CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Na ocasião, também serão exibidos os curtas "Um dia de todos os dias", de Fábio Narciso; "Igual a um nativo", dirigido coletivamente por 13 cineastas; e "Morro do cemitério", de Rodrigo R. Meirelles.



“Essa sessão é uma espécie de pré-estreia do Cine Cardume Rodoviária, porque os filmes foram selecionados pelos curadores da CineBH, e não por nós da Cardume”, ressalta Daniel Jaber, sócio-fundador da plataforma.



CURADORIA

A primeira sessão com curadoria da Cardume – sob a responsabilidade da também sócia-fundadora Luciana Damasceno – será em 4 de outubro. Estarão em cartaz os filmes "De déu em déu, dois ao léu", de Guilherme PAM e Jeanne Kieffer; "Bicho do Mato", de Juliana Sanson; "Angela", de Marília Nogueira; e o documentário "Anderson", de Rodrigo R. Meirelles.



São filmes mais palatáveis e de fácil entendimento, que não se enquadram no que se chama “cinema autoral”, de acordo com Jaber. “Esse foi um cuidado deliberado”, diz ele. “Quem trabalha com produção cinematográfica está constantemente pensando em como fazer com que os filmes nacionais alcancem um público que não é especializado. A criação de um cinema dentro da rodoviária visa justamente levar esses filmes a essas pessoas. Portanto, não faria sentido escolher títulos complexos ou herméticos”, completa.



Jaber também destaca que não é viável exibir longas-metragens para um público que está apenas de passagem e que, a qualquer momento, pode precisar sair para pegar o ônibus.



Com capacidade para 60 pessoas, o Cine Cardume Rodoviária terá uma programação fixa mensal, com títulos que se repetem em horários diferentes a cada semana. Por exemplo, se "Bicho do Mato" for exibido no dia 4/10, às 18h30; na semana seguinte a sessão será às 20h30, na terceira semana às 21h30, e na quarta e última semana, às 19h30. Apenas no mês seguinte novos filmes entrarão em cartaz, seguindo a mesma lógica (os horários e títulos de cada filme da programação podem ser consultados no site cardume.tv.br).



“Pretendemos ampliar os dias de exibição também, mas isso será feito apenas após uma avaliação do primeiro mês”, diz Jaber. “Para os próximos anos, também queremos ampliar nossa área de atuação. Já estamos em negociações com as rodoviárias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Queremos formar um público sólido para o cinema brasileiro”, comenta.



PROGRAMAÇÃO GRATUITA NA CINE-BH

De hoje (27/9) a domingo, serão exibidos 58 títulos (entre longas e curtas-metragens) gratuitamente, dentro da programação da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Entre eles, “Bacurau” (2019), de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles; e “Que horas ela volta” (2015), de Anna Muylaert. As sessões ocorrem em diferentes espaços da cidade (Cine Humberto Mauro, Cine Theatro Brasil Vallourec, Centro Cultural Unimed-BH Minas, Cine Santa Tereza, Centro Cultural Sesiminas, Praça da Liberdade, UNA Cine Belas Artes). Programação completa disponível em cinebh.com.br.