A peça “Norma”, com texto de Dora Castellar e Tônio Carvalho, estreou no teatro no Brasil em 2002, percorrendo o país por mais de quatro anos, com Ana Lúcia Torre e Eduardo Moscovis nos papéis principais. Em 2024, o espetáculo retorna aos palcos, com uma nova montagem dirigida por Guilherme Piva e protagonizada por Nívea Maria e Rainer Cadete.



Tanto Guilherme quanto Nívea afirmam que não tiveram contato com a versão original da peça e que, ao se envolverem no projeto, optaram por manter distância da produção anterior para imprimir uma visão própria do texto.



“Como um processo próprio, decidi não assistir e nem ler nada sobre a interpretação anterior. Cada ator tem uma percepção única sobre a personagem que recebe e, se eu assistisse, respeitaria as decisões da outra atriz, mas não faria sentido para a minha atuação”, afirma Nívea.



O espetáculo, que chega a Belo Horizonte neste fim de semana, narra a história de Norma, uma senhora rígida e séria, e Renato, um jovem que se permite correr riscos, errar e mudar. Após um encontro no novo apartamento de Norma, e antiga residência de Renato, ambos desenvolvem uma relação conturbada que os leva a conhecer novos lados de si mesmos e evoluir juntos.



“Eu gostei da Norma desde o início”, comenta a atriz. “Acredito que neste momento da minha carreira é importante interpretar personagens que surpreendam o público. E o texto continua muito atual e pertinente, reconhecendo a solidão e dores de pessoas como ela. Como uma mulher madura, esse encontro com o jovem permite que ela se entenda e se esclareça, e eu fico muito feliz de perceber quantas mulheres conseguem se identificar com a personagem.”



Nesta nova montagem, o diretor adotou uma abordagem minimalista para a construção do cenário e da iluminação. “A minha ideia foi refletir dois momentos com os elementos apresentados. Primeiro, temos uma iluminação pontual, mais fria, e também um cenário com tudo em preto, branco ou cinza, que são cores que trabalham a dor. E, aos poucos, com a evolução dos personagens, a luz vai ficando mais quente e a cor vai aparecendo, nas flores que entram no palco ou no disco do cenário, já que a música é um elemento que une os personagens”, explica Piva.



Como um experiente ator, Guilherme criou essa abordagem com o objetivo de enfatizar as performances de Nívea e Rainer para o público. Ele conta: “Eu comecei a dirigir há 10 anos e me apaixonei. Gosto muito de trabalhar a estética dos espetáculos, mas o meu foco principal é sempre nos atores, que é como eu gostaria de ser dirigido. Me instiga muito a relação da interpretação com psicologia, que faz com que cada ator tenha emoções diferentes e as acesse por diversos caminhos, e é isso que me permite destacar esse lado”.



Durante o processo de ensaios, Piva construiu uma relação sólida com os atores. O diretor afirma que a experiência e os conhecimentos de Nívea e Rainer não só elevaram o nível do espetáculo, mas permitiram que sua cumplicidade, refletida em cena, emocionasse ainda mais o público.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes