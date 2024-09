Presente também na primeira edição do 2000 Rock Fest, o Detonautas vai adaptar a turnê acústica para a apresentação no festival

A segunda edição do 2000 Rock Fest será realizada neste sábado (28/9), na Esplanada do Mineirão. Evento que ressalta a geração roqueira que despontou na primeira década deste século, tem no lineup Pitty; Charlie Brown Jr. 30 anos, com Marcão Britto e Thiago Castanho; Detonautas; Di Ferrero; Fresno; Raimundos; Nando Reis e Gabriel O Pensador.



O ex-Titãs abre a programação, às 13h, e Pitty fecha a maratona de shows, às 23h. Algumas das atrações deste ano também compuseram a programação na edição piloto de 2023. O Detonautas, que participou do festival também no ano passado, apresenta uma versão do show "Detonautas Tour 20 anos – Acústico". O que o grupo trouxe para o 2000 Rock Fest, no entanto, foi um show plugado.



O vocalista Tico Santa Cruz diz que, para caber em um formato de festival, em que o tempo de palco para cada banda é reduzido, o grupo fez uma edição do que é a turnê de lançamento, com um roteiro que privilegia os hits, como "Você me faz tão bem", "Olhos certos" e "O retorno de Saturno".



Ele destaca a importância do legado da geração roqueira dos anos 2000. "A gente continua lançando músicas inéditas, emplacando sucessos dentro do nosso nicho e revivendo canções que viraram peças importantes do repertório do rock nacional. Quem construiu esse legado se estabeleceu. Vimos isso acontecer com o Capital Inicial, uma banda da geração dos anos 1980 que teve um fôlego renovado nos anos 2000."



“OUTRA DOSE”

Quem também volta a marcar presença no 2000 Rock Fest depois de participar da primeira edição é Di Ferrero, que chega agora com um show adaptado de sua "Outra dose tour", com sucessos como "Aonde é o céu", "Intensamente", "Descansa" e "Sentença". "Essa é a maior turnê que já fiz, em termos de números e de estrutura, então é um momento muito legal, estou muito feliz, vendo uma molecada nova que está acompanhando", afirma.



Assim como Tico Santa Cruz, Di Ferrero atribui ao legado deixado pelos grupos e artistas de rock dos anos 2000 o bom momento que os representantes daquela geração atravessam. "Foi uma produção muito genuína, verdadeira e marcante, por isso segue presente. Muita gente que nasceu nos anos 2000 e, portanto, não viveu musicalmente aquela época, chegou depois a esse legado", diz.



Acompanhada por Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Jean Dolabella (bateria), Pitty traz para o 2000 Rock Fest um repertório que incorpora músicas de todos os álbuns, como "Anacrônico", "Serpente", "Te conecta", "Máscara", "Equalize" e "Me adora".



Para celebrar os 30 anos do Charlie Brown Jr., Marcão Britto e Thiago Castanho, fundadores da banda, estão de volta aos palcos, na companhia do vocalista Egypcio (Tihuana), para tocar os grandes sucessos da carreira, como "Proibida pra mim", "Só os loucos sabem", "Papo reto" e "Céu azul".



Músicas como "Diga", "Alguém que te faz sorrir" e "Desde quando você se foi", entre outras, estão no roteiro do show do Fresno, bem como novas canções, como o recente single "Eu nunca fui embora".



A banda Raimundos também faz um apanhado de sua discografia, incluindo no setlist faixas como "Mulher de fases", "Puteiro em João Pessoa", "Nêga Jurema", "Eu quero ver o oco", "A mais pedida" e "Selim". É o mesmo caminho que percorrem Nando Reis e Gabriel O Pensador, repassando as canções mais marcantes de suas respectivas trajetórias.



2000 ROCK FEST

Neste sábado (28/9), a partir das 13h, na Esplanada do Mineirão (Av. Antônio Abrahão Caram, 1.001, São José). Ingressos para a Pista Rock Fest a partir de R$ 145 (2º lote), Camarote Secreto a partir de R$ 270 (2º lote) e Backstage Ímpar a partir de R$ 450 (2ª lote), à venda pelo site ingresse.com/200rockfest. Mais informações pelo whatsapp (31) 97222-2424.



Outras atrações

>>> VIOLÃO E PIANO

Com longa vivência nos palcos acompanhando o pai, Egberto, Alexandre Gismonti divide o palco com Evan Megaro, em um duo de violão e piano, nesta sexta-feira (27/9), às 20h, no Teatro 2 do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), com ingressos gratuitos, que devem ser retirados pelo site ccbb.com.br/bh ou na bilheteria do centro cultural. No repertório, entre o choro e o jazz, estão temas autorais e composições de Egberto Gismonti, Tom Jobim, Pat Metheny e Thelonious Monk, entre outros.



>>> IMERSÃO PINK FLOYD

A banda mineira Atom Pink Floyd sobe ao palco do Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro) neste domingo (29/9), às 19h, para apresentar o show da turnê "Echoes". Ingressos para a plateia 1 a R$ 220 (inteira), R$ 110 (meia) e R$ 130 (promocional); plateia 2 a R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia) e R$ 110 (promocional) e plateia superior a R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia) e R$ 85 (promocional), à venda pelo site Eventim e na bilheteria do Palácio das Artes. Os valores promocionais são para venda exclusiva de pacotes a partir de dois ingressos.



>>> VIOLA DE FEIRA

O festival Viola de Feira, idealizado pelo violeiro Wilson Dias, chega, a partir deste sábado (28/9), à sua 8ª edição, com abertura no Centro Cultural Padre Eustáquio (Rua Jacutinga, 550, Padre Eustáquio), às 11h. Quem dá a largada na série de apresentações são os músicos Luiz Salgado e Cícero Gonçalves, com participação especial do Grupo Cultural Meninas de Sinhá. Entrada é franca. O Viola de Feira terá uma programação de cinco apresentações, até janeiro de 2025.



>>> FREJAT NO CHURRASCO

O festival Na Brasa BBQ chega a mais uma edição neste sábado (28/9), a partir das 12h, na UNI-BH (Rua Líbero Leone, 259, Buritis). Para embalar musicalmente o churrasco, a atração é o músico Frejat, ex-Barão Vermelho. Também integram a programação a banda Velotrol com clássicos do rock and roll; U2 Tribute, com as melhores da banda irlandesa; o reggae do Manitu e Foo Fighters Cover. Os ingressos custam R$ 30. Para quem optar por ficar no front stage, o valor é R$ 70, com direito a um copo exclusivo. O estacionamento, terceirizado, custa R$ 50.