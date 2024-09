O Festival Plural Instrumental realiza sua primeira edição em Belo Horizonte, nesta sexta (27/9) e sábado (28/9). Duplas de músicos interpretarão peças ao piano, acordeão, contrabaixo e gaita, no Teatro Sesiminas. Idealizado por Gabriel Grossi, o evento busca promover um encontro geracional entre veteranos e instrumentistas mais jovens.



“O Festival é importante para difundir a música instrumental de qualidade. Antes de tudo, precisamos dar a oportunidade para as pessoas ouvirem esse estilo. Muitos falam que a música instrumental é complicada e que não atinge o grande público. Não é isso”, diz Grossi.



“Já toquei para milhares de pessoas e todos se envolvem perfeitamente. A questão é o acesso. Pensando nisso, o projeto vem como mais um espaço para levar o som instrumental para o público”, diz ele, que se apresentará no sábado, ao lado do também harmonicista Maurício Einhorn, de 92 anos.



A pluralidade não está só no nome. Durante os dois dias de apresentação, músicos veteranos convidam instrumentistas jovens para um dueto. Na sexta, o pianista Amilton Godoy, integrante e fundador do Zimbo Trio, grupo com 60 anos de carreira, convida para o palco Eduardo Farias, arranjador de cordas do “The voice Brasil”. Em seguida, Bebê Kramer e Lívia Mattos se unem para demonstrar a beleza do acordeão.



MESTRES E JOVENS

“Valorizamos tanto os mestres que já têm uma longa trajetória na música, quanto os músicos mais jovens. Nesse sentido, os veteranos convidam alguém que está dando continuidade ao seu instrumento para tocar junto”, conta Gabriel Grossi. “Arismar do Espírito Santo, por exemplo, é um baixista extremamente consagrado que convida a jovem e talentosa Vanessa Ferreira para o palco do Festival. Essa dinâmica traz a constatação de que a nossa música está viva e continua se reinventando com frescor.”



Aos 68 anos, Arismar do Espírito Santo carrega o título de multi-instrumentista, dominando guitarra, violão, piano, bateria e contrabaixo. Assim como a música instrumental brasileira, ele se denomina um “filho do choro”. Já tocou com diversos artistas brasileiros, entre eles Hermeto Pascoal, César Camargo Mariano, Raul de Souza e Dominguinhos. Em homenagem ao último, gravou o álbum “Domingou”, em parceria com Gabriel Grossi.



“Vejo a Vanessa [Ferreira] tocar em tudo quanto é lugar. Ela tem uma sonoridade ampla, toca um baixo acústico muito bonito e tem o frescor de quem está chegando. No sábado, a gente traz frevo, samba, baião e ciranda”, afirma Arismar.



Além das apresentações musicais no Centro Cultural Sesiminas, Gabriel Grossi ministra o workshop gratuito “Apreciação da música instrumental brasileira” hoje, às 14h, na Universidade Federal de Minas Gerais.



“Por onde passamos, queremos não só impactar com os shows, mas também deixar um legado e reflexões que levam a uma sensação de continuidade. No workshop, falo um pouco das pessoas que construíram a música instrumental brasileira. Também abordo aspectos como interpretação e improvisação, duas questões que sempre geram curiosidade nos músicos”, diz ele.



“FESTIVAL PLURAL INSTRUMENTAL”

Nesta sexta (27/9) e sábado (28/9), às 19h30. No Centro Cultural Sesiminas (R. Álvares Maciel, 59 - Santa Efigênia). Entrada gratuita, com ingressos distribuídos no local 1 hora antes da apresentação.

“WORKSHOP APRECIAÇÃO DA MÚSICA INSTRUMENTAL BRASILEIRA”

Nesta sexta, às 14h, na Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha). Inscrições gratuitas no local, a partir das 13h.



Outros espetáculos

>>> OFICINA DE CRIAÇÃO POÉTICO MUSICAL E DUO CELLO E RIO

O Centro Cultural IDEA (R. Bernardo Guimarães, 1.200 - Funcionários) apresenta nesta sexta (27/9) e sábado (28/9), às 19h30, uma oficina de criação musical e concerto duo de violoncelo e violão, respectivamente. Na oficina, os músicos Daniel Tamietti e João Mendes Rio exploram a criatividade musical com jogos poéticos, enquanto o concerto reúne a dupla e a compositora nordestina Galvão, em show com repertório autoral e releituras de Gilberto Gil, Milton Nascimento e Caetano Veloso. Ingressos a R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) disponíveis no Sympla.



>>> “ESCUTA”

A Kinesis Companhia de Dança apresenta o espetáculo “Escuta”, neste sábado (28/9), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado (R. Jauá, 80 - Alípio de Melo), na programação do Festival Acessa. O espectador é convidado a redescobrir a escuta a partir de um jogo de improvisações. No palco, um grupo de mulheres se dedica a ouvir os movimentos umas das outras, reverberando o que ouvem em seus próprios corpos. Entrada gratuita.



>>> III FESTIVAL DE CORDAS DO BRASIL - VIOLÃO

Neste sábado (28/9), às 19h, acontece na Saramenha Artes e Ofícios (BR 356 Rodovia dos Inconfidentes, KM 85 - Ouro Preto), o III Festival de Cordas do Brasil - Violão, com recitais dos compositores Juarez Moreira e Turibio Santos. O evento promove ainda no mesmo local dois workshops: com Turibio Santos, hoje, das 14h às 17h, e com Juarez Moreira, amanhã, das 10h às 13h.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes